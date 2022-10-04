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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Ковентри
Бристоль Сити - Ковентри: обзор матча 04 октября 2022
Бристоль Сити
04.10.2022, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
0 : 0
Завершен
Ковентри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Ковентри
82'
Замена
Т. Уокер
️️️️
М. Гудден
79'
Желтая карточка
Б. Шиф
Замена
Т. Конвей
️️️️
А. Семеньо
76'
Замена
Д. Уилльямс
️️️️
К. Нейсмит
41'
Желтая карточка
Р. Аткинсон
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
17
Марк Сайкс
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
18
Бен Шиф
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
4
Дилан Каджи
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
5
Майкл Роуз
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
28
Джош Экклз
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
4-3-3
25
Бентли
12
Дасилва
26
Винер
5
Аткинсон
3
Нейсмит
17
Сайкс
10
Кинг
4
Массенго
21
Уэллс
42
Семеньо
18
Вайманн
3-3-1-3
13
Уилсон
2
Дойл
5
МакФадзин
4
Панцо
25
Дабо
18
Шиф
21
Бидуэлл
24
Аллен
14
Дьекереш
24
Гудден
45
Палмер
3
Нейсмит
8
Уилльямс
8
Уилльямс
3
Нейсмит
42
Семеньо
9
Конвей
9
Конвей
42
Семеньо
24
Гудден
10
Уокер
10
Уокер
24
Гудден
Остались в запасе
Бристоль Сити
Ковентри
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
4
Дилан Каджи
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
21
Саймон Мур
ВР
5
Майкл Роуз
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
28
Джош Экклз
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
4
Дилан Каджи
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
5
Майкл Роуз
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
28
Джош Экклз
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Бристоль Сити - Ковентри
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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