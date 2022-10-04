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Лига чемпионов 2026/2027
Айнтрахт - Тоттенхэм
Айнтрахт - Тоттенхэм: обзор матча 04 октября 2022
Айнтрахт
04.10.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа D, 3 тур
0 : 0
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Тоттенхэм
Замена
Э. Эбимбе
️️️️
Й. Линдстрем
87'
84'
Желтая карточка
Г. Кейн
78'
Замена
Б. Хиль
️️️️
Ришарлисон
78'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
К. Лангле
74'
Желтая карточка
К. Лангле
72'
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
И. Перишич
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
С. Роде
71'
Замена
Р. Борре
️️️️
Р. Коло Муани
57'
44'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Тута
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
17
Фарид Алиду
ЛВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Трапп
3
Тута
20
Хасебе
26
Н'Дика
18
Якич
17
Роде
97
Соу
18
Камада
35
Линдстрем
7
Кнауфф
9
Муани
4-2-2-2
1
Льорис
22
Эмерсон
15
Дайер
2
Лангле
21
Ромеро
23
Хейбьерг
30
Бентанкур
5
Перишич
7
Сон
47
Ришарлисон
9
Кейн
17
Роде
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
17
Роде
35
Линдстрем
29
Эбимбе
29
Эбимбе
35
Линдстрем
9
Муани
19
Борре
19
Борре
9
Муани
2
Лангле
4
Дэвис
4
Дэвис
2
Лангле
5
Перишич
30
Сессеньон
30
Сессеньон
5
Перишич
47
Ришарлисон
17
Хиль
17
Хиль
47
Ришарлисон
Остались в запасе
Айнтрахт
Тоттенхэм
1
Йенс Граль
ВР
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
40
Брэндон Остин
ВР
17
Фрэйзер Форстер
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
17
Фрэйзер Форстер
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Айнтрахт - Тоттенхэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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