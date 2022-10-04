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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Блэкберн
Кардифф - Блэкберн: обзор матча 04 октября 2022
Кардифф
04.10.2022, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
1 : 0
Завершен
Блэкберн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Блэкберн
90'
+5
Пенальти не реализован!
Д. Херст
84'
Желтая карточка
С. Галлахер
Замена
Д. Филоджин
️️️️
К. О'Доуда
76'
68'
Замена
Б. Дак
️️️️
Т. Мортон
68'
Замена
С. Галлахер
️️️️
Б. Бреретон
Замена
Д. Роллс
️️️️
Р. Сойерс
62'
57'
Замена
Д. Херст
️️️️
Т. Долан
57'
Замена
Т. Мортон
️️️️
Д. Бакли
Желтая карточка
Р. Сойерс
56'
34'
Желтая карточка
С. Шмодикс
Желтая карточка
О. Ожо
33'
Замена
Д. Симпсон
️️️️
М. Ромео
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Морисон
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
6
Джон Бакли
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
24
Тирис Долан
ПВ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
11
Гэвин Уит
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
4-1-4-1
21
Оллсоп
27
Нкунку
2
Ромео
4
Кипр
38
Нг
24
Уинтл
14
Сойерс
4
Риномхота
9
Ожо
47
О'Доуда
47
Робинсон
3-2-1-3-1
1
Камински
4
Айяла
5
Хайам
27
Трэвис
2
Бриттан
3
Пикеринг
6
Бакли
24
Долан
11
Шмодикс
22
Бреретон
26
Хеджс
2
Ромео
6
Симпсон
6
Симпсон
2
Ромео
14
Сойерс
32
Роллс
32
Роллс
14
Сойерс
47
О'Доуда
11
Филоджин
11
Филоджин
47
О'Доуда
6
Бакли
23
Мортон
23
Мортон
6
Бакли
Мортон
23
Дак
23
Дак
Мортон
22
Бреретон
20
Галлахер
20
Галлахер
22
Бреретон
24
Долан
15
Херст
15
Херст
24
Долан
Остались в запасе
Кардифф
Блэкберн
31
Джейк Анвик
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
Главный тренер
Стив Морисон
1
Эйнсли Пирс
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
Главный тренер
Стив Морисон
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Кардифф - Блэкберн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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