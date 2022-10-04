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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Виктория
Бавария - Виктория: обзор матча 04 октября 2022
Бавария
04.10.2022, вторник, 19:45
Лига чемпионов, группа C, 3 тур
5 : 0
Завершен
Виктория
7'
Л. Сане
13'
С. Гнабри
21'
С. Мане
51'
Л. Сане
59'
Э. Чупо-Мотинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Виктория
85'
Замена
В. Пиларж
️️️️
Д. Москера
Замена
М. Забитцер
️️️️
Л. Горецка
72'
Замена
Б. Павар
️️️️
Д. Упамекано
72'
ГОЛ! 5:0!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
Л. Горецка
59'
Замена
М. Тель
️️️️
Л. Сане
58'
58'
Замена
Ф. Бэсси
️️️️
Т. Хоры
58'
Замена
Э. Йирка
️️️️
Я. Копиц
ГОЛ! 4:0!
Л. Сане
Пас отдал
С. Мане
51'
46'
Замена
В. Емелка
️️️️
А. Влканова
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Д. Мусиала
46'
Замена
Й. Станишич
️️️️
А. Дэвис
46'
29'
Желтая карточка
Т. Хоры
ГОЛ! 3:0!
С. Мане
21'
ГОЛ! 2:0!
С. Гнабри
Пас отдал
Л. Горецка
13'
ГОЛ! 1:0!
Л. Сане
Пас отдал
Д. Мусиала
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
27
Леон Горецка
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
8
Джон Москера
ЛВ
23
Лукаш Калвах
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
58
Адам Влканова
АП
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
47
Алеш Чермак
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
9
Ян Климент
ЦФ
4-2-3-1
1
Нойер
19
Дэвис
2
Упамекано
4
де Лигт
3
Мазрауи
27
Горецка
8
Гравенберх
10
Мане
10
Мусиала
7
Гнабри
10
Сане
4-3-2-1
13
Тврдон
4
Холик
4
Перница
24
Гавел
2
Гейда
23
Калвах
99
Н'Диайе
10
Копиц
58
Влканова
8
Москера
25
Хоры
19
Дэвис
44
Станишич
44
Станишич
19
Дэвис
2
Упамекано
28
Павар
28
Павар
2
Упамекано
27
Горецка
20
Забитцер
20
Забитцер
27
Горецка
10
Мусиала
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
10
Мусиала
10
Сане
11
Тель
11
Тель
10
Сане
58
Влканова
21
Емелка
21
Емелка
58
Влканова
8
Москера
11
Пиларж
11
Пиларж
8
Москера
10
Копиц
97
Йирка
97
Йирка
10
Копиц
25
Хоры
14
Бэсси
14
Бэсси
25
Хоры
Остались в запасе
Бавария
Виктория
26
Свен Ульрайх
ВР
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
36
Индржих Станек
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
Остались в запасе
36
Индржих Станек
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Михал Билек
Статистика матча Бавария - Виктория
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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