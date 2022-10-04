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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Блэкпул
Сандерленд - Блэкпул: обзор матча 04 октября 2022
Сандерленд
04.10.2022, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
0 : 0
Завершен
Блэкпул
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Блэкпул
Желтая карточка
Э. Мишу
85'
85'
Замена
И. Поведа
️️️️
Г. Мадин
83'
Желтая карточка
К. Дугалл
Замена
Э. Мишу
️️️️
А. Притчард
76'
Замена
Л. Даяку
️️️️
П. Робертс
76'
Замена
А. Ба
️️️️
Э. Эмблтон
67'
Замена
Д. Нил
️️️️
К. Эванс
67'
66'
Замена
Т. Корбяну
️️️️
Ш. Ловери
64'
Желтая карточка
Д. Торнили
Замена
Д. Беннетт
️️️️
А. Диалло
58'
56'
Желтая карточка
Ч. Патино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
13
Люк О'Найен
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
47
Джек Кларк
ПВ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
23
Каллум Райт
ЦП
28
Чарли Патино
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
6
Дэн Нил
ЦП
31
Абдулла Ба
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
43
Леон Даяку
ЦФ
19
Джуисон Беннетт
ЦФ
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
14
Сонни Кэри
ПВ
99
Иан Поведа
ПВ
23
Лиам Бридкатт
ЦФ
7
Тео Корбяну
ЦФ
3-4-2-1
22
Паттерсон
23
Батт
34
Алезе
30
Эванс
13
О'Найен
44
Эмблтон
10
Притчард
16
Робертс
16
Диалло
47
Кларк
7
Гуч
4-1-2-3
12
Максвелл
21
Экпитета
15
Торнили
6
Коннолли
2
Томпсон
16
Дугалл
23
Райт
28
Патино
14
Мадин
19
Ловери
12
Йетс
30
Эванс
6
Нил
6
Нил
30
Эванс
44
Эмблтон
31
Ба
31
Ба
44
Эмблтон
10
Притчард
20
Мишу
20
Мишу
10
Притчард
16
Робертс
43
Даяку
43
Даяку
16
Робертс
16
Диалло
19
Беннетт
19
Беннетт
16
Диалло
14
Мадин
99
Поведа
99
Поведа
14
Мадин
19
Ловери
7
Корбяну
7
Корбяну
19
Ловери
Остались в запасе
Сандерленд
Блэкпул
1
Алекс Басс
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
Главный тренер
Ли Джонсон
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
14
Сонни Кэри
ПВ
23
Лиам Бридкатт
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
14
Сонни Кэри
ПВ
23
Лиам Бридкатт
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Сандерленд - Блэкпул
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сандерленд
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
- : -
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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