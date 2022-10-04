Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
СтавропольАгроСоюз - Нефтехимик
СтавропольАгроСоюз - Нефтехимик: обзор матча 04 октября 2022
СтавропольАгроСоюз
04.10.2022, вторник, 17:00
Россия. Кубок, 1/32 финала
0 : 3
Завершен
Нефтехимик
35'
Ф. Дворецков
64'
А. Котик
77'
М. Барсов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол СтавропольАгроСоюз - Нефтехимик
88'
Желтая карточка
А. Бердников
84'
Замена
П. Котов
️️️️
М. Ситдиков
77'
ГОЛ! 0:3!
М. Барсов
71'
Замена
Н. Калугин
️️️️
Ф. Дворецков
71'
Замена
И. Школик
️️️️
А. Терехов
64'
ГОЛ! 0:2!
А. Котик
62'
Замена
М. Барсов
️️️️
Р. Янушковский
62'
Замена
Р. Денисов
️️️️
М. Лайкин
35'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Дворецков
34'
Желтая карточка
Р. Янушковский
Желтая карточка
И. Чернышов
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СтавропольАгроСоюз
1
Сергей Чикильдин
ВР
4
Федор Назгаидзе
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
77
Андрей Сугак
ПЗ
21
Кантемир Нахушев
ЛВ
4
Владислав Каблахов
ОП
11
Андрей Погожев
ЦП
8
Владимир Саверский
ЦП
7
Николай Федоров
ПВ
10
Александр Зароченцев
ЦФ
9
Артур Табишев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Эйдельнант
Нефтехимик
96
Игорь Обухов
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
СтавропольАгроСоюз
16
Виктор Ищенко
ВР
22
Артур Урбицкий
ЦЗ
19
Владислав Рымарь
ПЗ
5
Ярослав Махно
ОП
27
Вадим Ширяев
ЦП
24
Анатолий Шевченко
ЦФ
Нефтехимик
26
Григорий Кеваев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
16
Роман Денисов
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Чикильдин
4
Назгаидзе
26
Чернышов
77
Сугак
4
Каблахов
11
Погожев
8
Саверский
21
Нахушев
7
Федоров
9
Табишев
10
Зароченцев
3-1-3-1-2
96
Обухов
16
Шоркин
21
Бердников
5
Зорин
83
Лайкин
2
Ситдиков
8
Черкес
22
Дворецков
11
Терехов
10
Янушковский
9
Котик
2
Ситдиков
17
Котов
17
Котов
2
Ситдиков
22
Дворецков
44
Калугин
44
Калугин
22
Дворецков
83
Лайкин
16
Денисов
16
Денисов
83
Лайкин
11
Терехов
20
Школик
20
Школик
11
Терехов
10
Янушковский
14
Барсов
14
Барсов
10
Янушковский
Остались в запасе
СтавропольАгроСоюз
Нефтехимик
16
Виктор Ищенко
ВР
22
Артур Урбицкий
ЦЗ
19
Владислав Рымарь
ПЗ
5
Ярослав Махно
ОП
27
Вадим Ширяев
ЦП
24
Анатолий Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Эйдельнант
26
Григорий Кеваев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
16
Виктор Ищенко
ВР
22
Артур Урбицкий
ЦЗ
19
Владислав Рымарь
ПЗ
5
Ярослав Махно
ОП
27
Вадим Ширяев
ЦП
24
Анатолий Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
26
Григорий Кеваев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
Главный тренер
Кирилл Эйдельнант
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча СтавропольАгроСоюз - Нефтехимик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
СтавропольАгроСоюз
Россия. Кубок, 1/256 финала
СтавропольАгроСоюз
0 : 3
02.08.2023
Машук-КМВ
Россия. Кубок, 1/32 финала
СтавропольАгроСоюз
0 : 3
04.10.2022
Нефтехимик
Россия. Кубок, 1/64 финала
Спартак-Нальчик
1 : 1
15.09.2022
СтавропольАгроСоюз
Россия. Кубок, 1/128 финала
СтавропольАгроСоюз
4 : 3
31.08.2022
Легион
Россия. Кубок, 1/256 финала
Ессентуки
0 : 3
17.08.2022
СтавропольАгроСоюз
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Информация о матче
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
СтавропольАгроСоюз
Нефтехимик
«Нефтехимик» – «Ротор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 14:20
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
Любительский клуб заработал за сезон Кубка России 2,8 миллиона рублей
2023.02.18 00:09
1
«Следи за языком!» Тренер «СтавАгроСоюза» ответил на оскорбления болельщика после вылета из Кубка России
2022.10.04 21:45
Кубок России. «СтавропольАгроСоюз» вылетел от «Нефтехимика». В турнире не осталось любительских команд
2022.10.04 19:00
2
«Нефтехимик»: «Матч со «СтавропольАгроСоюзом» состоится, несмотря на частичную мобилизацию»
2022.09.25 10:33
«Жду. Готов. Прятаться неправильно и не нужно». Защитник «СтавропольАгроСоюза» – о мобилизации
2022.09.24 08:40
«Нефтехимик» – «Ротор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 14:20
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+