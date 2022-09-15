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Спартак-Нальчик - СтавропольАгроСоюз
Спартак-Нальчик - СтавропольАгроСоюз: обзор матча 15 сентября 2022
Спартак-Нальчик
15.09.2022, четверг, 15:00
Россия. Кубок, 1/64 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 10 : 11
Завершен
СтавропольАгроСоюз
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Спартак-Нальчик - СтавропольАгроСоюз
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
СтавропольАгроСоюз
Россия. Кубок, 1/256 финала
СтавропольАгроСоюз
0 : 3
02.08.2023
Машук-КМВ
Россия. Кубок, 1/32 финала
СтавропольАгроСоюз
0 : 3
04.10.2022
Нефтехимик
Россия. Кубок, 1/64 финала
Спартак-Нальчик
1 : 1
15.09.2022
СтавропольАгроСоюз
Россия. Кубок, 1/128 финала
СтавропольАгроСоюз
4 : 3
31.08.2022
Легион
Россия. Кубок, 1/256 финала
Ессентуки
0 : 3
17.08.2022
СтавропольАгроСоюз
Информация о матче
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