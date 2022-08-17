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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ессентуки - СтавропольАгроСоюз
Ессентуки - СтавропольАгроСоюз: обзор матча 17 августа 2022
Ессентуки
17.08.2022, среда, 17:00
Россия. Кубок, 1/256 финала
0 : 3
Завершен
СтавропольАгроСоюз
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Ессентуки - СтавропольАгроСоюз
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ессентуки
Россия. Вторая лига. Группа 1, 26 тур
Ессентуки
0 : 3
29.04.2023
Биолог-Новокубанск
Россия. Вторая лига. Группа 1, 25 тур
Ротор
3 : 0
22.04.2023
Ессентуки
Россия. Вторая лига. Группа 1, 24 тур
Ессентуки
0 : 3
14.04.2023
Спартак-Нальчик
Россия. Вторая лига. Группа 1, 23 тур
Форте
14 : 0
08.04.2023
Ессентуки
Россия. Вторая лига. Группа 1, 22 тур
Ессентуки
0 : 3
31.03.2023
Машук-КМВ
СтавропольАгроСоюз
Россия. Кубок, 1/256 финала
СтавропольАгроСоюз
0 : 3
02.08.2023
Машук-КМВ
Россия. Кубок, 1/32 финала
СтавропольАгроСоюз
0 : 3
04.10.2022
Нефтехимик
Россия. Кубок, 1/64 финала
Спартак-Нальчик
1 : 1
15.09.2022
СтавропольАгроСоюз
Россия. Кубок, 1/128 финала
СтавропольАгроСоюз
4 : 3
31.08.2022
Легион
Россия. Кубок, 1/256 финала
Ессентуки
0 : 3
17.08.2022
СтавропольАгроСоюз
Информация о матче
Стадион:
Ессентуки-Арена
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Ессентуки
СтавропольАгроСоюз
Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию
2023.04.28 13:40
14
«Вырвали телефон и нашли переписку с заказчиками»: новые подробности договорного матча во Второй лиге
2023.04.28 07:42
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В «Салюте» не знали, что матч с дублем «СКА-Хабаровска» был договорным: «Ошибки соперников были объяснимы»
2023.04.26 18:55
Четыре российских футболиста получили пожизненную дисквалификацию за договорной матч
2023.04.26 17:09
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Во Второй лиге раскрыли договорной матч: игроки пожизненно отстранены от футбола
2023.04.26 16:42
2
Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию
2023.04.28 13:40
14
«Вырвали телефон и нашли переписку с заказчиками»: новые подробности договорного матча во Второй лиге
2023.04.28 07:42
2
В «Салюте» не знали, что матч с дублем «СКА-Хабаровска» был договорным: «Ошибки соперников были объяснимы»
2023.04.26 18:55
Четыре российских футболиста получили пожизненную дисквалификацию за договорной матч
2023.04.26 17:09
2
Во Второй лиге раскрыли договорной матч: игроки пожизненно отстранены от футбола
2023.04.26 16:42
2
Любительский клуб заработал за сезон Кубка России 2,8 миллиона рублей
2023.02.18 00:09
1
«Следи за языком!» Тренер «СтавАгроСоюза» ответил на оскорбления болельщика после вылета из Кубка России
2022.10.04 21:45
Кубок России. «СтавропольАгроСоюз» вылетел от «Нефтехимика». В турнире не осталось любительских команд
2022.10.04 19:00
2
«Нефтехимик»: «Матч со «СтавропольАгроСоюзом» состоится, несмотря на частичную мобилизацию»
2022.09.25 10:33
«Жду. Готов. Прятаться неправильно и не нужно». Защитник «СтавропольАгроСоюза» – о мобилизации
2022.09.24 08:40
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