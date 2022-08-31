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СтавропольАгроСоюз - Легион
СтавропольАгроСоюз - Легион: обзор матча 31 августа 2022
СтавропольАгроСоюз
31.08.2022, среда, 17:00
Россия. Кубок, 1/128 финала
4 : 3
Завершен
Легион
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча СтавропольАгроСоюз - Легион
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
СтавропольАгроСоюз
Россия. Кубок, 1/256 финала
СтавропольАгроСоюз
0 : 3
02.08.2023
Машук-КМВ
Россия. Кубок, 1/32 финала
СтавропольАгроСоюз
0 : 3
04.10.2022
Нефтехимик
Россия. Кубок, 1/64 финала
Спартак-Нальчик
1 : 1
15.09.2022
СтавропольАгроСоюз
Россия. Кубок, 1/128 финала
СтавропольАгроСоюз
4 : 3
31.08.2022
Легион
Россия. Кубок, 1/256 финала
Ессентуки
0 : 3
17.08.2022
СтавропольАгроСоюз
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Легион
1 : 0
01.11.2025
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Дружба
3 : 0
25.10.2025
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Легион
2 : 1
18.10.2025
Сочи-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
Спартак-Нальчик
4 : 0
11.10.2025
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Легион
1 : 3
05.10.2025
Ангушт
Информация о матче
Стадион:
им. Н. А. Донцова
Новости команд
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СтавропольАгроСоюз
Легион
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
«Этот лысый Фантомас крещеный, святое есть что-нибудь?»: во Второй лиге тренер жестко прошелся по арбитру
2025.10.26 09:31
Махачкалинский клуб объявил о потере профессионального статуса и переезде в другой город
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Клуб Второй лиги сменит название и город
2025.09.24 00:48
6
Клуб Второй лиги может прекратить существование
2025.09.10 14:32
1
Любительский клуб заработал за сезон Кубка России 2,8 миллиона рублей
2023.02.18 00:09
1
«Следи за языком!» Тренер «СтавАгроСоюза» ответил на оскорбления болельщика после вылета из Кубка России
2022.10.04 21:45
Кубок России. «СтавропольАгроСоюз» вылетел от «Нефтехимика». В турнире не осталось любительских команд
2022.10.04 19:00
2
«Нефтехимик»: «Матч со «СтавропольАгроСоюзом» состоится, несмотря на частичную мобилизацию»
2022.09.25 10:33
«Жду. Готов. Прятаться неправильно и не нужно». Защитник «СтавропольАгроСоюза» – о мобилизации
2022.09.24 08:40
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
«Этот лысый Фантомас крещеный, святое есть что-нибудь?»: во Второй лиге тренер жестко прошелся по арбитру
2025.10.26 09:31
Махачкалинский клуб объявил о потере профессионального статуса и переезде в другой город
2025.10.11 21:52
Клуб Второй лиги сменит название и город
2025.09.24 00:48
6
Клуб Второй лиги может прекратить существование
2025.09.10 14:32
1
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