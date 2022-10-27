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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Базель - Жальгирис
Базель - Жальгирис: обзор матча 27 октября 2022
Базель
27.10.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа H, 5 тур
2 : 2
Завершен
Жальгирис
2'
А. Диуф
18'
А. Зекири
43'
М. Ойевуси
62'
М. Ойевуси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Жальгирис
Желтая карточка
В. Бюргер
89'
Желтая карточка
Т. Джака
84'
84'
Замена
М. Бурба
️️️️
М. Ойевуси
Замена
А. Пельмар
️️️️
А. Комас
72'
69'
Замена
О. Вербицкас
️️️️
О. Буфф
69'
Замена
Д. Казлаускас
️️️️
Р. Оливейра
Замена
В. Бюргер
️️️️
Ф. Фрай
68'
62'
ГОЛ! 2:2!
М. Ойевуси
Пас отдал
Ф. Кьереме
Замена
Б. Финк
️️️️
А. Зекири
58'
Замена
Д. Ндой
️️️️
З. Амдуни
58'
46'
Замена
Ф. Кьереме
️️️️
М. Миличкович
43'
ГОЛ! 2:1!
М. Ойевуси
ГОЛ! 2:0!
А. Зекири
Пас отдал
Д. Малес
18'
ГОЛ! 1:0!
А. Диуф
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
3
Арнау Комас
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
34
Таулант Джака
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
11
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Жальгирис
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
95
Жоэль Бопесу
ПЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
15
Оливер Буфф
ЦП
10
Марко Миличкович
АП
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Базель
16
Нильс де Моль
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
14
Дан Ндой
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Жальгирис
25
Томислав Дука
ВР
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
15
Иван Татомирович
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
11
Франсис Кьереме
ПВ
24
Мотиеюс Бурба
ПВ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
3-3-1-3
1
Хитц
3
Каттербах
4
Нуху
3
Комас
34
Джака
20
Фрай
17
Диуф
17
Миллар
19
Малес
9
Зекири
11
Амдуни
4-1-2-1-2
1
Гертмонас
95
Бопесу
3
Павелич
5
Казуколовас
12
Мамич
5
Горобсов
15
Буфф
70
Урега
10
Миличкович
19
Оливейра
27
Ойевуси
3
Комас
3
Пельмар
3
Пельмар
3
Комас
20
Фрай
18
Бюргер
18
Бюргер
20
Фрай
11
Амдуни
14
Ндой
14
Ндой
11
Амдуни
9
Зекири
21
Финк
21
Финк
9
Зекири
10
Миличкович
11
Кьереме
11
Кьереме
10
Миличкович
15
Буфф
22
Вербицкас
22
Вербицкас
15
Буфф
27
Ойевуси
24
Бурба
24
Бурба
27
Ойевуси
19
Оливейра
9
Казлаускас
9
Казлаускас
19
Оливейра
Остались в запасе
Базель
Жальгирис
16
Нильс де Моль
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
30
Антон Каде
ЛВ
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
25
Томислав Дука
ВР
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
15
Иван Татомирович
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
27
Йосип Тадич
ЦФ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Остались в запасе
16
Нильс де Моль
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
30
Антон Каде
ЛВ
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
Остались в запасе
25
Томислав Дука
ВР
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
15
Иван Татомирович
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
27
Йосип Тадич
ЦФ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Главный тренер
Владимир Чебурин
Статистика матча Базель - Жальгирис
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Жальгирис
Литва. А-Лига, 36 тур
Банга
1 : 2
08.11.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 33 тур
Жальгирис
4 : 1
18.10.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
ТрансИНВЕСТ
3 : 0
19.09.2026
Жальгирис
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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