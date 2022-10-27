Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фенербахче - Ренн
Фенербахче - Ренн: обзор матча 27 октября 2022
Фенербахче
27.10.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, группа B, 5 тур
3 : 3
Завершен
Ренн
42'
Э. Валенсия
82'
М. Зайц
88'
Э. Мор
5'
А. Гуири
16'
М. Терье
30'
А. Гуири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Ренн
90'
+2
Желтая карточка
Л. Угочукву
ГОЛ! 3:3!
Э. Мор
Пас отдал
М. Креспо
88'
84'
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
А. Гуири
84'
Замена
К. Сулемана
️️️️
М. Терье
ГОЛ! 2:3!
М. Зайц
82'
Замена
А. Гюлер
️️️️
Линкольн
78'
73'
Желтая карточка
Д. Дуэ
70'
Замена
Д. Дуэ
️️️️
Л. Майер
70'
Замена
Л. Ассиньон
️️️️
Б. Бурижо
Замена
Э. Алиоски
️️️️
Г. Энрике
61'
Замена
М. Зайц
️️️️
В. Арао
61'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Ж. Педро
61'
Замена
Э. Мор
️️️️
И. Кахведжи
61'
52'
Замена
Д. Алемдар
️️️️
С. Манданда
ГОЛ! 1:3!
Э. Валенсия
Пас отдал
И. Кахведжи
42'
30'
ГОЛ! 0:3!
А. Гуири
Пас отдал
Б. Бурижо
Желтая карточка
И. Кахведжи
28'
16'
ГОЛ! 0:2!
М. Терье
Пас отдал
А. Гуири
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Гуири
Пас отдал
А. Трюффер
Желтая карточка
В. Арао
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
15
Виллиан Арао
ОП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
18
Линкольн
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
69
Юсуф Кокатюрк
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Эмре Мор
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
1
Ромэйн Салин
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
14
Дезире Дуэ
АП
11
Маттис Аблин
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Баиндыр
4
Азиз
13
Энрике
41
Салаи
26
Осайи-Самуэль
15
Арао
17
Кахведжи
19
Креспо
18
Линкольн
9
Жоао Педро
13
Валенсия
4-1-2-2-1
30
Манданда
14
Траоре
6
Родон
3
Теате
3
Трюффер
18
Угочукву
14
Майер
27
Бурижо
29
Тайт
11
Терье
9
Гуири
13
Энрике
7
Алиоски
7
Алиоски
13
Энрике
15
Арао
8
Зайц
8
Зайц
15
Арао
18
Линкольн
15
Гюлер
15
Гюлер
18
Линкольн
17
Кахведжи
7
Мор
7
Мор
17
Кахведжи
9
Жоао Педро
44
Батшуайи
44
Батшуайи
9
Жоао Педро
30
Манданда
80
Алемдар
80
Алемдар
30
Манданда
27
Бурижо
22
Ассиньон
22
Ассиньон
27
Бурижо
14
Майер
14
Дуэ
14
Дуэ
14
Майер
11
Терье
7
Сулемана
7
Сулемана
11
Терье
9
Гуири
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
9
Гуири
Остались в запасе
Фенербахче
Ренн
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
69
Юсуф Кокатюрк
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
1
Ромэйн Салин
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
11
Маттис Аблин
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
69
Юсуф Кокатюрк
ЦП
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
11
Маттис Аблин
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Фенербахче - Ренн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Новости команд
Все
Фенербахче
Ренн
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Шахтер» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Ренна» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:41
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Шахтер» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Ренна» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:41
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+