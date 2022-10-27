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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фрайбург - Олимпиакос
Фрайбург - Олимпиакос: обзор матча 27 октября 2022
Фрайбург
27.10.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа G, 5 тур
1 : 1
Завершен
Олимпиакос
90+3'
Л. Кюблер
17'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Олимпиакос
90'
+7
Вторая желтая
У. Ба
90'
+5
Желтая карточка
У. Ба
90'
+4
Желтая карточка
П. Кунде
ГОЛ! 1:1!
Л. Кюблер
Пас отдал
К. Гюнтер
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
А. Пасхалакис
82'
Желтая карточка
Ю. Эль-Араби
82'
Замена
П. Рецос
️️️️
М. Врусаи
82'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Г. Масурас
82'
Замена
Х. У-Джо
️️️️
Ю. Эль-Араби
80'
Желтая карточка
Г. Масурас
Замена
К. Сильдийя
️️️️
Ф. Линхарт
77'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
М. Грегоритч
72'
69'
Замена
П. Кунде
️️️️
П. Бьель
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Д. Кьерех
63'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
Р. Доан
63'
Замена
М. Эггештайн
️️️️
Я. Кайтель
63'
39'
Замена
О. Рябчук
️️️️
Г. Родригеш
28'
Желтая карточка
Я. М'Вила
17'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
П. Бьель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
20
Рицу Доан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Олимпиакос
31
Атанасиос Пападудис
ВР
19
Константинос Цолакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Джош Боулер
ПВ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Флеккен
30
Гюнтер
3
Линхарт
28
Гинтер
17
Кюблер
27
Хефлер
14
Кайтель
32
Грифо
7
Кьерех
20
Доан
11
Грегоритч
2-2-1-3-2
1
Пасхалакис
2
Пипа
27
Ба
5
Ндой
6
М'Вила
16
Ин Бом
10
Родригеш
16
Бьель
7
Масурас
19
Эль-Араби
17
Врусаи
14
Кайтель
8
Эггештайн
8
Эггештайн
14
Кайтель
20
Доан
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
20
Доан
7
Кьерех
11
Чон
11
Чон
7
Кьерех
3
Линхарт
25
Сильдийя
25
Сильдийя
3
Линхарт
11
Грегоритч
18
Петерсен
18
Петерсен
11
Грегоритч
10
Родригеш
5
Рябчук
5
Рябчук
10
Родригеш
17
Врусаи
45
Рецос
45
Рецос
17
Врусаи
16
Бьель
25
Кунде
25
Кунде
16
Бьель
7
Масурас
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
7
Масурас
19
Эль-Араби
16
У-Джо
16
У-Джо
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Фрайбург
Олимпиакос
1
Ноа Атуболу
ВР
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
18
Роберт Вагнер
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
31
Атанасиос Пападудис
ВР
19
Константинос Цолакис
ВР
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
11
Джош Боулер
ПВ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
1
Ноа Атуболу
ВР
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
18
Роберт Вагнер
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Остались в запасе
31
Атанасиос Пападудис
ВР
19
Константинос Цолакис
ВР
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
11
Джош Боулер
ПВ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Фрайбург - Олимпиакос
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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