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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Унион - Брага
Унион - Брага: обзор матча 27 октября 2022
Унион
27.10.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, группа D, 5 тур
1 : 0
Завершен
Брага
68'
Р. Кнохе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Брага
Замена
Г. Харагучи
️️️️
Я. Хаберер
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Реннов
90'
+3
90'
+1
Замена
А. Джало
️️️️
Н. Секейра
Замена
Т. Пухач
️️️️
Ш. Бекер
90'
+1
80'
Замена
С. Банза
️️️️
Ф. Силва
75'
Замена
А. Орта
️️️️
А. Каштру
75'
Замена
Р. Гомеш
️️️️
Ю. Медейрос
Желтая карточка
Ю. Рюэрсон
72'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Кнохе
68'
Замена
К. Беренс
️️️️
Джордан
63'
47'
Желтая карточка
А. Каштру
Замена
А. Шафер
️️️️
М. Торсбю
46'
45'
+2
Желтая карточка
А. Руис
39'
Желтая карточка
Ф. Силва
Желтая карточка
М. Торсбю
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
8
Андре Каштру
АП
9
Абель Руис
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
30
Янник Стайн
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
76
Диниш Пинту
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
29
Жан-Баптист Горби
ОП
6
Андре Орта
ЦП
21
Родригу Гомеш
ЦП
28
Эрнани Инфанде
ПВ
24
Симон Банза
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Реннов
5
Дехи
2
Лейте
31
Кнохе
26
Рюэрсон
8
Хедира
28
Триммель
2
Торсбю
19
Хаберер
23
Бекер
9
Джордан
4-1-2-3
1
Матеус
70
Силва
6
Секейра
15
Оливейра
3
Тормена
73
Мусрати
8
Каштру
21
Орта
45
Медейрос
9
Витинья
9
Руис
23
Бекер
27
Пухач
27
Пухач
23
Бекер
2
Торсбю
13
Шафер
13
Шафер
2
Торсбю
19
Хаберер
78
Харагучи
78
Харагучи
19
Хаберер
9
Джордан
91
Беренс
91
Беренс
9
Джордан
8
Каштру
6
Орта
6
Орта
8
Каштру
45
Медейрос
21
Гомеш
21
Гомеш
45
Медейрос
6
Секейра
25
Джало
25
Джало
6
Секейра
70
Силва
24
Банза
24
Банза
70
Силва
Остались в запасе
Унион
Брага
22
Леннарт Грил
ВР
30
Янник Стайн
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
21
Тим Скарке
ПВ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
28
Эрнани Инфанде
ПВ
10
Урош Рачич
ОП
12
Тиагу Са
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
76
Диниш Пинту
ПЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
30
Янник Стайн
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
21
Тим Скарке
ПВ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
Остались в запасе
28
Эрнани Инфанде
ПВ
10
Урош Рачич
ОП
12
Тиагу Са
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
76
Диниш Пинту
ПЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Унион - Брага
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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