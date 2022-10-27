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Лига Европы 2026/2027
Цюрих - Буде-Глимт
Цюрих - Буде-Глимт: обзор матча 27 октября 2022
Цюрих
27.10.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, группа A, 5 тур
2 : 1
Завершен
Буде-Глимт
67'
Н. Бораниясевич
90+4'
А. Маркезано
45+1'
А. Пеллегрино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Буде-Глимт
ГОЛ! 2:1!
А. Маркезано
Пас отдал
Ф. Рохнер
90'
+4
86'
Замена
Э. Хаген
️️️️
А. Гренбек
Замена
С. Ходжа
️️️️
Т. Айегун
84'
Замена
К. Метс
️️️️
Ф. Алити
84'
82'
Замена
М. Лоде
️️️️
Б. Матиас Мое
Желтая карточка
Т. Айегун
79'
78'
Замена
Д. Мвука
️️️️
А. Пеллегрино
78'
Замена
Л. Салвесен
️️️️
Р. Эспейор
Желтая карточка
Н. Бораниясевич
75'
Замена
А. Маркезано
️️️️
Б. Джемаили
71'
ГОЛ! 1:1!
Н. Бораниясевич
Пас отдал
Д. Окита
67'
Желтая карточка
Б. Джемаили
63'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
А. Герреро
60'
Желтая карточка
Ш. Конде
48'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Пеллегрино
Пас отдал
А. Гренбек
39'
Желтая карточка
У. Ветлесен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
44
Шейк Конде
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
15
Тосин Айегун
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
10
Уго Ветлесен
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Цюрих
34
Джанни Де Нитти
ВР
1
Живко Костадинович
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
5
Карол Метс
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
27
Фабиан Рохнер
ПП
3
Селмин Ходжа
ПВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
77
Лукаш Кубр
ЛВ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
11
Нино Цугель
ПВ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
3-1-3-2-1
25
Брехнер
2
Камбери
25
Катич
5
Алити
10
Селнаэс
44
Конде
21
Джемаили
28
Бораниясевич
3
Герреро
14
Окита
15
Айегун
3-4-2-1
12
Хайкин
5
Вембангомо
22
Хейбротен
2
Сампстед
14
Салтнес
11
Гренбек
18
Мое
10
Ветлесен
9
Сольбаккен
90
Пеллегрино
11
Эспейор
5
Алити
5
Метс
5
Метс
5
Алити
21
Джемаили
19
Маркезано
19
Маркезано
21
Джемаили
3
Герреро
27
Рохнер
27
Рохнер
3
Герреро
15
Айегун
3
Ходжа
3
Ходжа
15
Айегун
90
Пеллегрино
22
Мвука
22
Мвука
90
Пеллегрино
18
Мое
2
Лоде
2
Лоде
18
Мое
11
Гренбек
18
Хаген
18
Хаген
11
Гренбек
11
Эспейор
15
Салвесен
15
Салвесен
11
Эспейор
Остались в запасе
Цюрих
Буде-Глимт
34
Джанни Де Нитти
ВР
1
Живко Костадинович
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
7
Бледиан Красники
АП
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
77
Лукаш Кубр
ЛВ
10
Сондре Серли
ПВ
11
Нино Цугель
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
34
Джанни Де Нитти
ВР
1
Живко Костадинович
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
7
Бледиан Красники
АП
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
77
Лукаш Кубр
ЛВ
10
Сондре Серли
ПВ
11
Нино Цугель
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Цюрих - Буде-Глимт
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
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2 : 2
22.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
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3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
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