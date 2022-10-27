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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Омония - Реал Сосьедад
Омония - Реал Сосьедад: обзор матча 27 октября 2022
Омония
27.10.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа E, 5 тур
0 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
45+2'
Р. Наварро
60'
Х. Каррикабуру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Омония - Реал Сосьедад
Желтая карточка
М. Кассама
88'
84'
Желтая карточка
Б. Мендес
81'
Замена
Б. Турриэнтес
️️️️
А. Ильярраменди
Замена
Н. Панайоту
️️️️
А. Мэтьюз
81'
73'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
Замена
Я. Кусулос
️️️️
Х. Харалампус
72'
70'
Замена
А. Арамбарри
️️️️
Д. Рико
Замена
Э. Юсте
️️️️
Н. Милетич
65'
Замена
К. Ансарифард
️️️️
Бруно
65'
60'
ГОЛ! 0:2!
Х. Каррикабуру
Пас отдал
Р. Наварро
Желтая карточка
Ф. Папулис
53'
Желтая карточка
Х. Харалампус
50'
Замена
Ф. Папулис
️️️️
Б. Баркер
46'
46'
Замена
Б. Мендес
️️️️
М. Мерино
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Р. Наварро
Пас отдал
А. Ильярраменди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Омония
98
Фрэнсис Узохо
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
8
Морету Кассама
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
9
Андроникос Какулис
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Омония
1
Костас Панайи
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
6
Эктор Юсте
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
42
Джонатан Гомес
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
4-2-1-3
98
Узохо
26
Лецяск
26
Ланг
73
Милетич
2
Мэтьюз
8
Кассама
90
Безус
8
Харалампус
7
Баркер
7
Бруно
9
Какулис
4-4-1-1
1
Ремиро
6
Элустондо
5
Субельдия
16
Пачеко
15
Рико
6
Гевара
14
Ильярраменди
23
Мерино
23
Наварро
14
Кубо
7
Каррикабуру
8
Харалампус
31
Кусулос
31
Кусулос
8
Харалампус
2
Мэтьюз
5
Панайоту
5
Панайоту
2
Мэтьюз
73
Милетич
6
Юсте
6
Юсте
73
Милетич
7
Баркер
13
Папулис
13
Папулис
7
Баркер
7
Бруно
17
Ансарифард
17
Ансарифард
7
Бруно
15
Рико
4
Арамбарри
4
Арамбарри
15
Рико
14
Ильярраменди
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
14
Ильярраменди
23
Мерино
10
Мендес
10
Мендес
23
Мерино
Остались в запасе
Омония
Реал Сосьедад
1
Костас Панайи
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
58
Андони Субиаурре
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
42
Джонатан Гомес
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Костас Панайи
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
42
Джонатан Гомес
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Омония - Реал Сосьедад
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
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Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
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Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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