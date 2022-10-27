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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ницца - Партизан
Ницца - Партизан: обзор матча 27 октября 2022
Ницца
27.10.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, группа D, 5 тур
2 : 1
Завершен
Партизан
29'
Н. Пепе
77'
М. Лемина
74'
Рикарду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Партизан
Желтая карточка
М. Лемина
90'
+2
Замена
М. Вити
️️️️
Н. Пепе
89'
Замена
А. Менди
️️️️
Ю. Аталь
81'
Замена
А. Бека-Бека
️️️️
К. Тюрам
81'
ГОЛ! 2:1!
М. Лемина
Пас отдал
К. Тюрам
77'
74'
ГОЛ! 1:1!
Рикарду
71'
Замена
Н. Терзич
️️️️
К. Мениг
71'
Замена
А. Лутовац
️️️️
Ф. Диабате
61'
Замена
А. Павлович
️️️️
Х. Траоре
46'
Замена
К. Белич
️️️️
Л. Фейса
ГОЛ! 1:0!
Н. Пепе
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
99
Марио Лемина
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Партизан
1
Александар Попович
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
8
Хамиду Траоре
ОП
15
Любомир Фейса
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
10
Рикарду
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
77
Яннис Нахуну
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Партизан
25
Милан Лукач
ВР
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
80
Неманья Йович
ЛВ
17
Кристиян Белич
ОП
5
Данило Пантич
ЦП
15
Александар Лутовац
ПВ
24
Никола Терзич
ПВ
9
Самед Баждар
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Булка
26
Бар
4
Данте
20
Аталь
13
Росарио
99
Лемина
19
Тюрам
6
Будауи
7
Браими
9
Лаборд
19
Пепе
4-1-2-1-2
1
Попович
17
Живкович
15
Маркович
5
Вуячич
28
Урошевич
8
Траоре
15
Фейса
10
Натхо
11
Мениг
34
Диабате
10
Рикарду
19
Пепе
2
Вити
2
Вити
19
Пепе
20
Аталь
33
Менди
33
Менди
20
Аталь
19
Тюрам
6
Бека-Бека
6
Бека-Бека
19
Тюрам
15
Фейса
17
Белич
17
Белич
15
Фейса
34
Диабате
15
Лутовац
15
Лутовац
34
Диабате
11
Мениг
24
Терзич
24
Терзич
11
Мениг
8
Траоре
20
Павлович
20
Павлович
8
Траоре
Остались в запасе
Ницца
Партизан
1
Каспер Шмейхель
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
21
Реда Белахьян
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
77
Яннис Нахуну
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Рарес Илие
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
25
Милан Лукач
ВР
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
5
Данило Пантич
ЦП
80
Неманья Йович
ЛВ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Остались в запасе
1
Каспер Шмейхель
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
21
Реда Белахьян
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
77
Яннис Нахуну
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Рарес Илие
ЛВ
Остались в запасе
25
Милан Лукач
ВР
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
5
Данило Пантич
ЦП
80
Неманья Йович
ЛВ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Гордан Петрич
Статистика матча Ницца - Партизан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Информация о матче
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