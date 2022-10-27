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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСВ - Арсенал
ПСВ - Арсенал: обзор матча 27 октября 2022
ПСВ
27.10.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, группа A, 5 тур
2 : 0
Завершен
Арсенал
55'
Д. Верман
63'
Л. де Йонг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Арсенал
Замена
М. Жуниор
️️️️
К. Гакпо
83'
81'
Желтая карточка
Г. Джака
Желтая карточка
Х. Симонс
81'
Замена
Г. Тил
️️️️
Д. Верман
80'
Замена
Д. Тезе
️️️️
Д. Брэнтуэйт
80'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
Х. Симонс
80'
79'
Желтая карточка
Г. Жезус
74'
Замена
Б. Уайт
️️️️
Т. Томиясу
74'
Замена
Габриэль
️️️️
К. Тирни
68'
Желтая карточка
Г. Мартинелли
Желтая карточка
Ф. Мвене
67'
64'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Р. Холдинг
ГОЛ! 2:0!
Л. де Йонг
Пас отдал
К. Гакпо
63'
58'
Желтая карточка
К. Тирни
57'
Замена
Б. Сака
️️️️
М. Эдегор
56'
Замена
Т. Парти
️️️️
А. Локонга
ГОЛ! 1:0!
Д. Верман
Пас отдал
Л. де Йонг
55'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
А. Эль-Гази
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
20
Фабиу Виейра
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
20
Гус Тил
АП
37
Ричард Ледесма
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Арсенал
1
Карл Хейн
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-1-2-2-1
44
Бенитес
30
Макс
5
Рамальо
4
Брэнтуэйт
2
Мвене
6
Сангаре
25
Верман
35
Гутьеррес
18
Гакпо
7
Симонс
21
Эль-Гази
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
5
Томиясу
6
Холдинг
2
Салиба
63
Тирни
34
Джака
6
Локонга
20
Виейра
8
Эдегор
7
Мартинелли
9
Нкетиа
7
Симонс
20
Мадуэке
20
Мадуэке
7
Симонс
18
Гакпо
17
Жуниор
17
Жуниор
18
Гакпо
4
Брэнтуэйт
4
Тезе
4
Тезе
4
Брэнтуэйт
25
Верман
20
Тил
20
Тил
25
Верман
21
Эль-Гази
26
де Йонг
26
де Йонг
21
Эль-Гази
5
Томиясу
4
Уайт
4
Уайт
5
Томиясу
63
Тирни
6
Габриэль
6
Габриэль
63
Тирни
6
Локонга
18
Парти
18
Парти
6
Локонга
8
Эдегор
7
Сака
7
Сака
8
Эдегор
6
Холдинг
9
Жезус
9
Жезус
6
Холдинг
Остались в запасе
ПСВ
Арсенал
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
1
Карл Хейн
ВР
24
Мэттью Смит
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
24
Мэттью Смит
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча ПСВ - Арсенал
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Филипс
Где смотреть матч:
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