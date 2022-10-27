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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Аустрия - Лех
Аустрия - Лех: обзор матча 27 октября 2022
Аустрия
27.10.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, группа C, 5 тур
1 : 1
Завершен
Лех
70'
Д. Келеш
48'
М. Ишак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия - Лех
90'
+4
Желтая карточка
Й. Карлстрем
Замена
Д. Крайкер
️️️️
Д. Келеш
89'
88'
Замена
Ж. Амарал
️️️️
Н. Квеквескири
88'
Замена
А. Собич
️️️️
М. Ишак
85'
Желтая карточка
М. Ишак
80'
Желтая карточка
А. Милич
74'
Желтая карточка
Р. Муравски
74'
Замена
Г. Цитаишвили
️️️️
Ф. Шимчак
Замена
И. Драме
️️️️
М. Польстер
72'
Замена
Х. Табакович
️️️️
М. Браунедер
72'
70'
Желтая карточка
П. Ребошу
ГОЛ! 1:1!
Д. Келеш
70'
Замена
Д. Холланд
️️️️
Г. Тигль
60'
48'
ГОЛ! 0:1!
М. Ишак
Пас отдал
Ф. Шимчак
Желтая карточка
Л. Гальвао
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
3
Лукас Гальвао
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
36
Доминик Фиц
АП
30
Манфред Фишер
АП
Главный тренер
Манфред Шмид
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
16
Антонио Милич
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
30
Ника Квеквескири
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
18
Филип Шимчак
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Аустрия
13
Lukas Wedl
ВР
99
Мирко Кос
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
12
Билли Куметио
ЦЗ
47
Дарио Крайкер
ЛВ
8
Джеймс Холланд
ОП
9
Ибраима Драме
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Лех
1
Артур Рудько
ВР
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
10
Филип Мархвиньски
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
7
Жоау Амарал
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
3-3-3-1
1
Фрюхтль
4
Мартинс
40
Мейсль
39
Тигль
26
Ранфтль
3
Гальвао
23
Браунедер
43
Польстер
30
Фишер
70
Келеш
36
Фиц
3-1-2-1-2
1
Беднарек
2
Перейра
5
Ребошу
16
Милич
8
Карлстрем
30
Квеквескири
22
Муравски
22
Скурась
9
Ишак
18
Шимчак
39
Тигль
8
Холланд
8
Холланд
39
Тигль
70
Келеш
47
Крайкер
47
Крайкер
70
Келеш
43
Польстер
9
Драме
9
Драме
43
Польстер
23
Браунедер
9
Табакович
9
Табакович
23
Браунедер
30
Квеквескири
7
Амарал
7
Амарал
30
Квеквескири
18
Шимчак
14
Цитаишвили
14
Цитаишвили
18
Шимчак
9
Ишак
9
Собич
9
Собич
9
Ишак
Остались в запасе
Аустрия
Лех
13
Lukas Wedl
ВР
99
Мирко Кос
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
12
Билли Куметио
ЦЗ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
1
Артур Рудько
ВР
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
10
Филип Мархвиньски
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
13
Lukas Wedl
ВР
99
Мирко Кос
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
12
Билли Куметио
ЦЗ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
10
Филип Мархвиньски
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Аустрия - Лех
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Лех
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
0 : 0
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Информация о матче
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