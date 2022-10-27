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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мальме - Юнион СЖ
Мальме - Юнион СЖ: обзор матча 27 октября 2022
Мальме
27.10.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, группа D, 5 тур
0 : 2
Завершен
Юнион СЖ
10'
Т. Теума
42'
Л. Амани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальме - Юнион СЖ
89'
Желтая карточка
Г. Нильссон
88'
Замена
Г. Франсуа
️️️️
Д. Ванзейр
Желтая карточка
С. Пенья
87'
82'
Замена
У. Эль-Аззузи
️️️️
Т. Теума
76'
Желтая карточка
С. ван дер Хейден
Замена
С. Пенья
️️️️
Х. Ларссон
72'
Замена
Й. Кнудсен
️️️️
С. Рикс
72'
70'
Замена
С. Адингра
️️️️
Л. Лапуссен
62'
Желтая карточка
К. Пуэртас
Желтая карточка
М. Буя Турай
47'
Замена
Э. Ракип
️️️️
О. Левицки
46'
46'
Замена
К. Пуэртас
️️️️
Л. Амани
46'
Замена
Г. Нильссон
️️️️
В. Бонифаци
42'
ГОЛ! 0:2!
Л. Амани
Пас отдал
Т. Теума
Желтая карточка
П. Сейдиу
38'
13'
Желтая карточка
Д. Ванзейр
10'
ГОЛ! 0:1!
Т. Теума
Пас отдал
Л. Амани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
1
Исмаэль Диавара
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
15
Хуго Ларссон
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
24
Патриот Сейдиу
ПВ
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Андреас Георгсон
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
44
Сенне Линен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
13
Данте Ванзейр
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
12
Виктор Андерссон
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
18
Ромен Гэлл
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
24
Мустафа Зейдан
АП
6
Серхио Пенья
АП
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
9
Густаф Нильссон
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
3-4-1-2
1
Диавара
6
Хаджикадунич
37
Халуш
2
Беймо
15
Ларссон
5
Рикс
10
Кристиансен
6
Левицки
24
Сейдиу
92
Телин
95
Буя Турай
3-4-1-2
1
Морис
27
Кандусс
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
10
Теума
10
Амани
2
Ньивкоп
44
Линен
94
Лапуссен
22
Бонифаци
13
Ванзейр
5
Рикс
3
Кнудсен
3
Кнудсен
5
Рикс
6
Левицки
6
Ракип
6
Ракип
6
Левицки
15
Ларссон
6
Пенья
6
Пенья
15
Ларссон
13
Ванзейр
19
Франсуа
19
Франсуа
13
Ванзейр
10
Теума
17
Эль-Аззузи
17
Эль-Аззузи
10
Теума
10
Амани
21
Пуэртас
21
Пуэртас
10
Амани
94
Лапуссен
7
Адингра
7
Адингра
94
Лапуссен
22
Бонифаци
9
Нильссон
9
Нильссон
22
Бонифаци
Остались в запасе
Мальме
Юнион СЖ
27
Йохан Далин
ВР
12
Виктор Андерссон
ВР
18
Ромен Гэлл
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
24
Мустафа Зейдан
АП
Главный тренер
Андреас Георгсон
21
Люка Пирар
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Остались в запасе
27
Йохан Далин
ВР
12
Виктор Андерссон
ВР
18
Ромен Гэлл
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
24
Мустафа Зейдан
АП
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Андреас Георгсон
Главный тренер
Карел Герартс
Статистика матча Мальме - Юнион СЖ
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
0 : 0
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
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