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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Сивасспор - ЧФР Клуж
Сивасспор - ЧФР Клуж: обзор матча 27 октября 2022
Сивасспор
27.10.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа G, 5 тур
3 : 0
Завершен
ЧФР Клуж
22'
М. Ятабаре
65'
М. Градель
73'
М. Ятабаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - ЧФР Клуж
Замена
З. Эрдал
️️️️
Э. Йесилюрт
89'
Замена
Р. Ялчин
️️️️
Д. Саба
89'
Желтая карточка
К. Ангильский
88'
85'
Замена
М. Бордеяну
️️️️
Ю. Матиас
Замена
Ф. Ульвестад
️️️️
К. Кейта
81'
Замена
К. Ангильский
️️️️
М. Ятабаре
81'
78'
Замена
О. Хобан
️️️️
Б. Аджей-Боатенг
ГОЛ! 3:0!
М. Ятабаре
Пас отдал
Д. Саба
73'
70'
Замена
К. Петрила
️️️️
Ч. Деяк
70'
Замена
К. Браун
️️️️
Л. Квек
ГОЛ! 2:0!
М. Градель
Пас отдал
К. Н'Жи
65'
Желтая карточка
Э. Йесилюрт
53'
46'
Замена
А. Буркэ
️️️️
Д. Колингер
Замена
М. Градель
️️️️
У. Чифтци
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Ятабаре
Пас отдал
Х. Арслан
22'
15'
Желтая карточка
Д. Колингер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Кадер Кейта
ОП
37
Хакан Арслан
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
91
Диа Саба
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
ЧФР Клуж
1
Симоне Скуффет
ВР
23
Кристиан Маня
ЦЗ
44
Юри Матиас
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
73
Карло Мухар
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
11
Роджер
АП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
16
Бавер Кучкар
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
94
Каан Онаран
ОП
6
Робин Ялчин
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
19
Карол Ангильский
ЦФ
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
1
Рарес Гал
ВР
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
37
Михай Бордеяну
ЦП
28
Овидиу Хобан
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
19
Сергиу Бус
ЦФ
11
Сефас Малеле
ЦФ
4-1-1-1-3
35
Вурал
6
Гутас
88
Османпаша
3
Чифтци
7
Палули
6
Кейта
37
Арслан
9
Н'Жи
9
Ятабаре
17
Йесилюрт
91
Саба
3-3-2-1-1
1
Скуффет
20
Колингер
45
Камора
19
Аджей-Боатенг
23
Маня
40
Квек
44
Матиас
73
Мухар
10
Деяк
11
Роджер
32
Джанга
17
Йесилюрт
58
Эрдал
58
Эрдал
17
Йесилюрт
91
Саба
6
Ялчин
6
Ялчин
91
Саба
3
Чифтци
10
Градель
10
Градель
3
Чифтци
6
Кейта
6
Ульвестад
6
Ульвестад
6
Кейта
9
Ятабаре
19
Ангильский
19
Ангильский
9
Ятабаре
20
Колингер
33
Буркэ
33
Буркэ
20
Колингер
40
Квек
47
Браун
47
Браун
40
Квек
44
Матиас
37
Бордеяну
37
Бордеяну
44
Матиас
19
Аджей-Боатенг
28
Хобан
28
Хобан
19
Аджей-Боатенг
10
Деяк
10
Петрила
10
Петрила
10
Деяк
Остались в запасе
Сивасспор
ЧФР Клуж
25
Муаммер Йилдырым
ВР
16
Бавер Кучкар
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
94
Каан Онаран
ОП
8
Харилаос Харисис
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Риза Чалымбай
34
Кристиан Балградян
ВР
1
Рарес Гал
ВР
2
Карло Бручич
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
19
Сергиу Бус
ЦФ
11
Сефас Малеле
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
16
Бавер Кучкар
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
94
Каан Онаран
ОП
8
Харилаос Харисис
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
Остались в запасе
34
Кристиан Балградян
ВР
1
Рарес Гал
ВР
2
Карло Бручич
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
19
Сергиу Бус
ЦФ
11
Сефас Малеле
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Сивасспор - ЧФР Клуж
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Стадион:
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