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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Днепр-1 - Аполлон
Днепр-1 - Аполлон: обзор матча 27 октября 2022
Днепр-1
27.10.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа E, 5 тур
1 : 0
Завершен
Аполлон
39'
А. Пихаленок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Днепр-1 - Аполлон
90'
+4
Желтая карточка
Н. Дигини
88'
Красная карточка
Б. Жради
Замена
С. Логинов
️️️️
А. Пихаленок
85'
Замена
Бузанелло
️️️️
А. Назаренко
85'
Замена
Н. Кононов
️️️️
В. Танчик
82'
79'
Замена
Б. Жради
️️️️
Е. Кабраль
Замена
И. Когут
️️️️
В. Рубчинский
70'
68'
Замена
Б. Дабо
️️️️
Э. Онженда
68'
Замена
Н. Дигини
️️️️
Э. Хенти
68'
Замена
Ва
️️️️
П. Йостен
68'
Замена
А. Хаммас
️️️️
Д. Шполярич
ГОЛ! 1:0!
А. Пихаленок
Пас отдал
В. Адамюк
39'
27'
Желтая карточка
В. Йованович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
93
Макс Валеф
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
34
Владимир Танчик
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Аполлон
1
Александар Йованович
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
20
Данило Шполярич
ОП
25
Харис Кириаку
ЦП
77
Исраэль Колл
ЦП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Днепр-1
33
Валерий Юрчук
ВР
1
Яков Кинарейкин
ВР
25
Владислав Рыбак
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
2
Никита Кононов
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
Аполлон
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
24
Амин Хаммас
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
20
Ва
ЛВ
10
Бассел Жради
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
11
Багали Дабо
ЦП
30
Николя Дигини
ЦФ
3-1-3-2-1
93
Валеф
25
Амаш
5
Сваток
3
Адамюк
5
Сарапий
8
Бабенко
8
Пихаленок
15
Рубчинский
7
Назаренко
34
Танчик
9
Довбик
3-1-3-3
1
Йованович
15
Кабраль
33
Йованович
5
Алеесами
20
Шполярич
25
Кириаку
77
Колл
28
Питтас
17
Йостен
26
Онженда
19
Хенти
7
Назаренко
25
Бузанелло
25
Бузанелло
7
Назаренко
34
Танчик
2
Кононов
2
Кононов
34
Танчик
8
Пихаленок
18
Логинов
18
Логинов
8
Пихаленок
15
Рубчинский
25
Когут
25
Когут
15
Рубчинский
20
Шполярич
24
Хаммас
24
Хаммас
20
Шполярич
15
Кабраль
10
Жради
10
Жради
15
Кабраль
26
Онженда
11
Дабо
11
Дабо
26
Онженда
17
Йостен
20
Ва
20
Ва
17
Йостен
19
Хенти
30
Дигини
30
Дигини
19
Хенти
Остались в запасе
Днепр-1
Аполлон
33
Валерий Юрчук
ВР
1
Яков Кинарейкин
ВР
25
Владислав Рыбак
ВР
Главный тренер
Александр Кучер
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
36
Идо Шахар
ЦП
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
33
Валерий Юрчук
ВР
1
Яков Кинарейкин
ВР
25
Владислав Рыбак
ВР
Остались в запасе
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
36
Идо Шахар
ЦП
Главный тренер
Александр Кучер
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Днепр-1 - Аполлон
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
- : -
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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