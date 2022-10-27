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Лига конференций 2026/2027
Андерлехт - ФКСБ
Андерлехт - ФКСБ: обзор матча 27 октября 2022
Андерлехт
27.10.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, группа B, 5 тур
2 : 2
Завершен
ФКСБ
38'
Я. Версхарен
75'
Я. Вертонген
60'
A. Compagno
82'
Д. Дава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - ФКСБ
Вторая желтая
М. Мурильо
90'
+4
90'
+2
Замена
И. Стоица
️️️️
Д. Микулеску
89'
Желтая карточка
Д. Микулеску
Желтая карточка
У. Худт
88'
88'
Замена
М. Дулкэ
️️️️
М. Эджума
87'
Желтая карточка
Ф. Коман
82'
ГОЛ! 2:2!
Д. Дава
Замена
Ж. Дюранвиль
️️️️
Ф. Амузу
76'
ГОЛ! 2:1!
Я. Вертонген
Пас отдал
Я. Версхарен
75'
67'
Желтая карточка
A. Compagno
64'
Замена
Ф. Коман
️️️️
О. Попеску
Замена
М. Стройкенс
️️️️
Л. Рафаэлов
61'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
А. Диавара
61'
60'
ГОЛ! 1:1!
A. Compagno
Пас отдал
Р. Радунович
46'
Замена
A. Compagno
️️️️
A. Dumiter
46'
Замена
Э. Радаславеску
️️️️
Д. Олару
Желтая карточка
М. Мурильо
43'
ГОЛ! 1:0!
Я. Версхарен
Пас отдал
М. Мурильо
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
9
Франсис Амузу
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
6
Малком Эджума
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
28
Дариус Олару
ЦП
11
Давид Микулеску
ПВ
41
Andrei Dumiter
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
1
Барт Вербрюгген
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
21
Ишак Абдулразак
ПВ
2
Лукас Лиссенс
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
19
Люка Стассен
ЦФ
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
27
Раду Бобоц
ПЗ
5
Денис Харуц
ПЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
88
Марко Дулкэ
ОП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
17
Флоринел Коман
ЦФ
96
Andrea Compagno
ЦФ
10
Ианис Стоица
ЦФ
90
Богдан Русу
ЦФ
4-1-4-1
1
ван Кромбрадж
16
Н'Диайе
14
Вертонген
29
Худт
62
Мурильо
24
Диавара
9
Амузу
11
Рафаэлов
10
Арнстад
16
Версхарен
21
Силва
3-1-3-2-1
32
Тарновану
5
Тамм
5
Дава
33
Радунович
6
Эджума
2
Крецу
26
Оайдэ
28
Олару
11
Микулеску
30
Попеску
41
24
Диавара
18
Ашимеру
18
Ашимеру
24
Диавара
9
Амузу
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
9
Амузу
11
Рафаэлов
29
Стройкенс
29
Стройкенс
11
Рафаэлов
6
Эджума
88
Дулкэ
88
Дулкэ
6
Эджума
28
Олару
20
Радаславеску
20
Радаславеску
28
Олару
30
Попеску
17
Коман
17
Коман
30
Попеску
41
96
96
41
11
Микулеску
10
Стоица
10
Стоица
11
Микулеску
Остались в запасе
Андерлехт
ФКСБ
26
Колин Коосеманс
ВР
1
Барт Вербрюгген
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
6
Тео Леони
АП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
21
Ишак Абдулразак
ПВ
2
Лукас Лиссенс
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
19
Люка Стассен
ЦФ
25
Андрей Влад
ВР
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
27
Раду Бобоц
ПЗ
5
Денис Харуц
ПЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
90
Богдан Русу
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
1
Барт Вербрюгген
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
6
Тео Леони
АП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
21
Ишак Абдулразак
ПВ
2
Лукас Лиссенс
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
19
Люка Стассен
ЦФ
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
27
Раду Бобоц
ПЗ
5
Денис Харуц
ПЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
90
Богдан Русу
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Андерлехт - ФКСБ
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
- : -
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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