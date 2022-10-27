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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лудогорец - Бетис
Лудогорец - Бетис: обзор матча 27 октября 2022
Лудогорец
27.10.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, группа C, 5 тур
0 : 1
Завершен
Бетис
56'
Н. Фекир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лудогорец - Бетис
Замена
К. Гонсалвеш
️️️️
П. Наресси
84'
Замена
Д. Гроппер
️️️️
А. Витри
84'
83'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
В. Жозе
Замена
Нонато
️️️️
Я. Пиотровски
74'
Замена
С. Делев
️️️️
Рик
74'
Замена
М. Тиссера
️️️️
И. Тиаго
66'
56'
ГОЛ! 0:1!
Н. Фекир
Пас отдал
Л. Энрике
46'
Замена
Н. Фекир
️️️️
П. Акуоку
46'
Замена
А. Морено
️️️️
Х. Миранда
Желтая карточка
О. Вердон
45'
Желтая карточка
Сисиньо
38'
27'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Хоакин
9'
Желтая карточка
П. Акуоку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
24
Якуб Пиотровски
ЦП
80
Каули
АП
37
Рик
ПВ
37
Бернард Текпетей
ПВ
6
Педро Наресси
ЦФ
9
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Лудогорец
31
Дамьян Христов
ВР
21
Симон Слуга
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
14
Шоу
ОП
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
8
Иван Йорданов
ЦП
16
Нонато
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
7
Спас Делев
ЦФ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Бетис
1
Руй Силва
ВР
1
Дани Мартин
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
10
Набиль Фекир
АП
11
Луис Энрике
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
4-1-3-2
22
Падт
3
Недялков
40
Сисиньо
24
Вердон
16
Витри
24
Пиотровски
37
Рик
80
Каули
37
Текпетей
9
Тиаго
6
Наресси
3-2-3-2
1
Браво
6
Гонсалес
4
Руис
33
Миранда
24
Акуоку
2
Родригес
17
Хоакин
10
Родри
20
Каналес
12
Виллиан Жозе
24
Руйбаль
16
Витри
14
Гроппер
14
Гроппер
16
Витри
6
Наресси
5
Гонсалвеш
5
Гонсалвеш
6
Наресси
24
Пиотровски
16
Нонато
16
Нонато
24
Пиотровски
37
Рик
7
Делев
7
Делев
37
Рик
9
Тиаго
17
Тиссера
17
Тиссера
9
Тиаго
33
Миранда
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
33
Миранда
24
Акуоку
10
Фекир
10
Фекир
24
Акуоку
17
Хоакин
11
Энрике
11
Энрике
17
Хоакин
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Лудогорец
Бетис
31
Дамьян Христов
ВР
21
Симон Слуга
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
14
Шоу
ОП
8
Иван Йорданов
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
Главный тренер
Анте Шимунджа
1
Руй Силва
ВР
1
Дани Мартин
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
31
Дамьян Христов
ВР
21
Симон Слуга
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
14
Шоу
ОП
8
Иван Йорданов
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
1
Дани Мартин
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Лудогорец - Бетис
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
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