Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Флуминенсе
Коринтианс - Флуминенсе: обзор матча 27 октября 2022
Коринтианс
27.10.2022, четверг, 03:45
Бразилия. Серия А, 34 тур
0 : 2
Завершен
Флуминенсе
12'
Г. Кано
70'
Г. Кано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Флуминенсе
84'
Замена
Ф. Мело
️️️️
Мартинелли
84'
Замена
Натан
️️️️
Г. Кано
77'
Замена
Кристиано
️️️️
Калегари
Замена
Рони
️️️️
Фагнер
73'
70'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кано
Пас отдал
Калегари
62'
Желтая карточка
Ф. Мело
62'
Желтая карточка
Г. Кано
Желтая карточка
Фагнер
59'
58'
Желтая карточка
С. Хавьер
57'
Замена
М. Мартинс
️️️️
Гансо
Замена
Б. Мендес
️️️️
Ф. Бальбуэна
46'
Желтая карточка
Рамиро
43'
Замена
Жулиано
️️️️
Р. Аугусто
34'
12'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кано
Замена
Рамиро
️️️️
Г. Силва
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
19
Густаво Силва
ПВ
Главный тренер
Витор Перейра
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
33
Нино
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Андре
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
2
Калегари
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
26
Бруно Мело
ЛЗ
6
Лукас Питон
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
17
Рамиро
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
70
Рони
ЦП
20
Жулиано
АП
23
Гиоване
ЦФ
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
90
Кристиано
ЛЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
14
Натан
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
11
Алан
ЦФ
4-1-3-2
1
Кассио
6
Сантос
4
Жил
2
Бальбуэна
23
Фагнер
15
Вера
37
Ду Кейрос
10
Витал
7
Аугусто
10
Гедес
19
Силва
3-1-2-1-3
1
Фабио
2
Хавьер
26
Маноэл
33
Нино
7
Андре
8
Мартинелли
10
Гансо
11
Ариас
14
Кано
88
2
Калегари
2
Бальбуэна
4
Мендес
4
Мендес
2
Бальбуэна
19
Силва
17
Рамиро
17
Рамиро
19
Силва
23
Фагнер
70
Рони
70
Рони
23
Фагнер
7
Аугусто
20
Жулиано
20
Жулиано
7
Аугусто
2
Калегари
90
Кристиано
90
Кристиано
2
Калегари
10
Гансо
11
Мартинс
11
Мартинс
10
Гансо
8
Мартинелли
30
Мело
30
Мело
8
Мартинелли
14
Кано
14
Натан
14
Натан
14
Кано
Остались в запасе
Коринтианс
Флуминенсе
1
Карлос Мигел
ВР
26
Бруно Мело
ЛЗ
6
Лукас Питон
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
22
Педро Ранхел
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
5
Wellington
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
11
Алан
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
26
Бруно Мело
ЛЗ
6
Лукас Питон
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
23
Гиоване
ЦФ
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
5
Wellington
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
11
Алан
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Коринтианс - Флуминенсе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
Новости команд
Все
Коринтианс
Флуминенсе
Интеллектуальным способностям футболистов вынесли трагический вердикт
Вчера, 19:41
2
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Интеллектуальным способностям футболистов вынесли трагический вердикт
Вчера, 19:41
2
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Интернасьонал» – «Коринтианс»: битва за выживание на «Бейра-Рио», где даже ничья может стать приговором
7 октября
40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
21 сентября
5
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+