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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕК - Динамо К
АЕК - Динамо К: обзор матча 27 октября 2022
АЕК
27.10.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, группа B, 5 тур
3 : 3
Завершен
Динамо К
26'
О. Альтман
53'
Р. Лопеш
72'
О. Альтман
45+1'
В. Ванат
82'
Д. Гармаш
90+2'
Д. Гармаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Динамо К
90'
+2
ГОЛ! 3:3!
Д. Гармаш
Замена
Г. Наум
️️️️
А. Гьюрчо
89'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Р. Росалес
89'
84'
Замена
А. Беседин
️️️️
В. Ванат
Замена
К. Христофору
️️️️
И. Фараж
83'
Замена
В. Олатунжи
️️️️
О. Альтман
83'
82'
ГОЛ! 3:2!
Д. Гармаш
Пас отдал
А. Тымчик
Желтая карточка
Р. Росалес
79'
76'
Замена
К. Паррис
️️️️
В. Буяльский
ГОЛ! 3:1!
О. Альтман
72'
69'
Желтая карточка
И. Забарный
Замена
Р. Мамас
️️️️
Р. Лопеш
66'
65'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
В. Кабаев
55'
Желтая карточка
В. Цыганков
ГОЛ! 2:1!
Р. Лопеш
Пас отдал
Н. Энглезу
53'
51'
Желтая карточка
С. Сидорчук
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
В. Ванат
Пас отдал
В. Буяльский
35'
Желтая карточка
В. Шепелев
ГОЛ! 1:0!
О. Альтман
Пас отдал
И. Фараж
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
33
Никос Энглезу
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
7
Гуш Ледеш
ОП
51
Омри Альтман
ЦП
11
Имад Фараж
ПВ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
АЕК
51
Милош Гордич
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
29
Гиоргос Наум
АП
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
Динамо К
74
Денис Игнатенко
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
14
Самба Диалло
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Кахим Паррис
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
3-2-1-1-3
12
Пирич
16
Росалес
4
Томович
33
Энглезу
8
Понс
7
Ледеш
51
Альтман
11
Фараж
21
Лопеш
15
Миличевич
9
Гьюрчо
4-3-2-1
35
Нещерет
18
Тымчик
6
Забарный
34
Сирота
2
Вивчаренко
8
Сидорчук
19
Шепелев
29
Буяльский
11
Цыганков
22
Кабаев
19
Ванат
11
Фараж
26
Христофору
26
Христофору
11
Фараж
16
Росалес
3
Гонсалес
3
Гонсалес
16
Росалес
21
Лопеш
66
Мамас
66
Мамас
21
Лопеш
9
Гьюрчо
29
Наум
29
Наум
9
Гьюрчо
51
Альтман
33
Олатунжи
33
Олатунжи
51
Альтман
22
Кабаев
19
Гармаш
19
Гармаш
22
Кабаев
29
Буяльский
11
Паррис
11
Паррис
29
Буяльский
19
Ванат
41
Беседин
41
Беседин
19
Ванат
Остались в запасе
АЕК
Динамо К
51
Милош Гордич
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
74
Денис Игнатенко
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
14
Самба Диалло
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
51
Милош Гордич
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
Остались в запасе
74
Денис Игнатенко
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
14
Самба Диалло
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча АЕК - Динамо К
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
- : -
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
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