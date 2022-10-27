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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Вильярреал - Хапоэль БШ
Вильярреал - Хапоэль БШ: обзор матча 27 октября 2022
Вильярреал
27.10.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, группа C, 5 тур
2 : 2
Завершен
Хапоэль БШ
57'
С. Чуквуэзе
70'
А. Данжума
48'
Т. Хемед (П)
79'
С. Йехезкель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Хапоэль БШ
90'
+3
Желтая карточка
Ш. Элиас
82'
Замена
Р. Маман
️️️️
С. Йехезкель
79'
ГОЛ! 2:2!
С. Йехезкель
Замена
Н. Джексон
️️️️
А. Данжума
78'
73'
Желтая карточка
Э. Лопеш
72'
Замена
А. Селмани
️️️️
Ю. Энса
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
А. Баэна
71'
Замена
Д. Парехо
️️️️
Х. Луис Моралес
71'
ГОЛ! 2:1!
А. Данжума
Пас отдал
М. Тригерос
70'
Желтая карточка
А. Баэна
66'
Замена
Й. Мохика
️️️️
А. Морено
65'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Й. Пино
65'
63'
Желтая карточка
С. Йехезкель
61'
Замена
Р. Хатуэль
️️️️
Т. Йосефи
61'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Т. Хемед
ГОЛ! 1:1!
С. Чуквуэзе
Пас отдал
А. Морено
57'
54'
Желтая карточка
М. Витор
48'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Хемед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Хапоэль БШ
18
Омри Глазер
ВР
4
Мигел Витор
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
5
Ияд Абу
ПЗ
19
Шай Элиас
ОП
15
Дор Мича
ЦП
15
Эден Шамир
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
13
Юджен Энса
ЦП
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
Вильярреал
1
Икер Альварес
ВР
28
Херонимо Рульи
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Николас Джексон
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Хапоэль БШ
55
Нив Элиаси
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
41
Лиад Абитболь
ЦЗ
45
Халед Заид
ПЗ
16
Рой Маман
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
9
Итай Шехтер
ЦФ
9
Астрит Селмани
ЦФ
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
4-2-3-1
25
Рейна
5
Морено
4
Куэнка
2
Манди
17
Фемения
14
Тригерос
8
Морланес
7
Данжума
10
Баэна
10
Пино
21
Чуквуэзе
3-1-4-2
18
Глазер
5
Абу
22
Лопеш
4
Витор
19
Элиас
15
Шамир
30
Йосефи
13
Энса
15
Мича
10
Хемед
11
Йехезкель
10
Баэна
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
10
Баэна
5
Морено
22
Мохика
22
Мохика
5
Морено
Моралес
10
Парехо
10
Парехо
Моралес
7
Данжума
11
Джексон
11
Джексон
7
Данжума
10
Пино
25
Моралес
25
Моралес
10
Пино
11
Йехезкель
16
Маман
16
Маман
11
Йехезкель
13
Энса
9
Селмани
9
Селмани
13
Энса
30
Йосефи
77
Хатуэль
77
Хатуэль
30
Йосефи
10
Хемед
93
Сулейманов
93
Сулейманов
10
Хемед
Остались в запасе
Вильярреал
Хапоэль БШ
1
Икер Альварес
ВР
28
Херонимо Рульи
ВР
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
Главный тренер
Энрике Сетьен
55
Нив Элиаси
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
41
Лиад Абитболь
ЦЗ
45
Халед Заид
ПЗ
8
Рамзи Сафури
АП
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
Остались в запасе
1
Икер Альварес
ВР
28
Херонимо Рульи
ВР
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
Остались в запасе
55
Нив Элиаси
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
41
Лиад Абитболь
ЦЗ
45
Халед Заид
ПЗ
8
Рамзи Сафури
АП
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Эльянив Барда
Статистика матча Вильярреал - Хапоэль БШ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
0 : 0
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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