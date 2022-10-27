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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Шериф
Манчестер Юнайтед - Шериф: обзор матча 27 октября 2022
Манчестер Юнайтед
27.10.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа E, 5 тур
3 : 0
Завершен
Шериф
44'
Д. Далот
65'
М. Рэшфорд
81'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Шериф
Желтая карточка
Г. Магуайр
85'
ГОЛ! 3:0!
К. Роналду
81'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
А. Гарначо
79'
79'
Замена
Пернамбуко
️️️️
Р. Аканби
ГОЛ! 2:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Л. Шоу
65'
64'
Желтая карточка
Р. Гедес
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Каземиро
62'
Замена
Л. Шоу
️️️️
Д. Далот
62'
Замена
Г. Магуайр
️️️️
Л. Мартинес
46'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Антони
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Далот
Пас отдал
К. Эриксен
44'
22'
Желтая карточка
Р. Аканби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Антони
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Шериф
35
Максим Коваль
ВР
3
Патрик Кпозо
ЛЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
61
Рашид Аканби
ЛВ
18
Мусса Куабу
ОП
17
Мудасиру Салифу
ЦП
8
Мухамед Диоп
АП
88
Седрик Бадоло
АП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
14
Зидан Икбал
ЦП
7
Фред
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Шериф
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Думитру Челядник
ВР
4
Херон
ЛЗ
30
Данила Игнатов
ЦЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
8
Евгений Глига
АП
9
Фелипе Визеу
ЦФ
4-1-3-2
43
Де Хеа
3
Маласья
29
Линделеф
6
Мартинес
2
Далот
5
Каземиро
17
Гарначо
8
Фернандеш
7
Антони
7
Роналду
24
Эриксен
4-1-1-3-1
35
Коваль
42
Гедес
15
Кики
6
Радельич
3
Кпозо
18
Куабу
17
Салифу
80
Атимвен
88
Бадоло
61
Аканби
8
Диоп
2
Далот
23
Шоу
23
Шоу
2
Далот
6
Мартинес
5
Магуайр
5
Магуайр
6
Мартинес
17
Гарначо
6
ван де Бек
6
ван де Бек
17
Гарначо
5
Каземиро
8
Мактоминей
8
Мактоминей
5
Каземиро
7
Антони
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
7
Антони
61
Аканби
98
Пернамбуко
98
Пернамбуко
61
Аканби
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Шериф
22
Том Хитон
ВР
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Зидан Икбал
ЦП
7
Фред
ЦП
19
Энтони Эланга
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Думитру Челядник
ВР
4
Херон
ЛЗ
30
Данила Игнатов
ЦЗ
8
Евгений Глига
АП
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Зидан Икбал
ЦП
7
Фред
ЦП
19
Энтони Эланга
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Остались в запасе
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Думитру Челядник
ВР
4
Херон
ЛЗ
30
Данила Игнатов
ЦЗ
8
Евгений Глига
АП
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Виктор Михайлов
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Шериф
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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