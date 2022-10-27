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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Брагантино
Ботафого - Брагантино: обзор матча 27 октября 2022
Ботафого
27.10.2022, четверг, 01:30
Бразилия. Серия А, 34 тур
2 : 1
Завершен
Брагантино
18'
Габриэл
71'
Ч. Че
62'
Л. Кандидо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Брагантино
Замена
D. Gonçalves
️️️️
Ж. Сантос
90'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
Жеффиньо
80'
76'
Замена
G. Novaes
️️️️
Л. Эвангелиста
76'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
W. Popó
ГОЛ! 2:1!
Ч. Че
71'
70'
Желтая карточка
W. Popó
Замена
П. де Паула
️️️️
В. Са
68'
63'
Замена
Хелиньо
️️️️
Соррисо
62'
ГОЛ! 1:1!
Л. Кандидо
46'
Замена
Йоран
️️️️
Ж. Силва
Желтая карточка
Габриэл
34'
28'
Желтая карточка
К. Ломонако
ГОЛ! 1:0!
Габриэл
Пас отдал
Тикиньо
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
21
Маршал
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
18
Габриэл
ЦП
47
Жеффиньо
ЦП
34
Адриэлсон
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Брагантино
36
Луан Кандидо
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
37
Артур
ПВ
1
Клейтон
ЦФ
9
Werik Popó
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
31
Raul
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Ботафого
22
Douglas Borges
ВР
16
Уго
ЛЗ
4
Кану
ЦЗ
3
Хоэль Карли
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Хакоб Монтес
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
13
Diego Gonçalves
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
Брагантино
13
Рамон
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
48
Натан Камарго
ЦП
19
Йоран
ЦП
19
Бруниньо
ЦП
99
Мигел
АП
11
Хелиньо
ПВ
30
Лукао
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
3-2-1-4
25
Фернандес
21
Маршал
31
Куэста
20
Борхес
18
Габриэл
47
Жеффиньо
27
Са
34
Адриэлсон
9
Тикиньо
7
Сантос
3
Че Че
4-1-1-5
13
Адерлан
15
Ломонако
4
Натан
36
Кандидо
30
Эвангелиста
37
Артур
1
Клейтон
31
25
Силва
7
Соррисо
9
47
Жеффиньо
12
Пиазон
12
Пиазон
47
Жеффиньо
7
Сантос
13
13
7
Сантос
27
Са
12
де Паула
12
де Паула
27
Са
25
Силва
19
Йоран
19
Йоран
25
Силва
7
Соррисо
11
Хелиньо
11
Хелиньо
7
Соррисо
30
Эвангелиста
39
39
30
Эвангелиста
9
96
Эдуардо
96
Эдуардо
9
Остались в запасе
Ботафого
Брагантино
22
Douglas Borges
ВР
16
Уго
ЛЗ
4
Кану
ЦЗ
3
Хоэль Карли
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
8
Хакоб Монтес
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
13
Рамон
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
48
Натан Камарго
ЦП
19
Бруниньо
ЦП
99
Мигел
АП
30
Лукао
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Остались в запасе
22
Douglas Borges
ВР
16
Уго
ЛЗ
4
Кану
ЦЗ
3
Хоэль Карли
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
8
Хакоб Монтес
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
Остались в запасе
13
Рамон
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
48
Натан Камарго
ЦП
19
Бруниньо
ЦП
99
Мигел
АП
30
Лукао
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Ботафого - Брагантино
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
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