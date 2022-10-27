Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ХИК - Рома
ХИК - Рома: обзор матча 27 октября 2022
ХИК
27.10.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа C, 5 тур
1 : 2
Завершен
Рома
54'
П. Хетемай
41'
Т. Абрахам
62'
А. Хосконен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХИК - Рома
90'
+4
Желтая карточка
Л. Спинаццола
89'
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
С. Эль-Шаарави
84'
Замена
М. Кумбула
️️️️
Б. Кристанте
Желтая карточка
М. Абубакари
82'
82'
Желтая карточка
Р. Патрисиу
78'
Замена
Э. Бове
️️️️
М. Камара
78'
Замена
Д. Фатиканти
️️️️
К. Вольпато
78'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Л. Пеллегрини
Замена
Н. Буджеллаб
️️️️
П. Хетемай
69'
62'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
А. Хосконен
ГОЛ! 1:1!
П. Хетемай
Пас отдал
М. Абубакари
54'
Замена
М. Абубакари
️️️️
Э. Олусанья
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
Т. Абрахам
Пас отдал
Л. Пеллегрини
Желтая карточка
А. Хальме
34'
22'
Желтая карточка
Д. Манчини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
23
Конор Азар
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
24
Дэвид Браун
ЛВ
2
Матти Пелтола
ОП
23
Пюрю Сойри
ЦП
10
Лукас Лингман
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
7
Сантери Хостикка
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Матиас Винья
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
ХИК
30
Якоб Таннандер
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
17
Мануэль Мартич
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
3
Янне Саксела
ПП
17
Каспер Терхо
ПВ
27
Малик Абубакари
ЦФ
25
Боян Радулович
ЦФ
44
Фабиан Серраренс
ЦФ
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
16
Джакомо Фатиканти
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
2-1-4-1-2
23
Азар
6
Хальме
27
Хосконен
2
Пелтола
23
Сойри
6
Вяяняйнен
56
Хетемай
10
Лингман
24
Браун
21
Олусанья
7
Хостикка
4-2-3-1
1
Патрисиу
59
Залевски
23
Манчини
6
Смоллинг
6
Винья
4
Кристанте
2
Камара
7
Вольпато
7
Пеллегрини
8
Эль-Шаарави
18
Абрахам
56
Хетемай
10
Буджеллаб
10
Буджеллаб
56
Хетемай
21
Олусанья
27
Абубакари
27
Абубакари
21
Олусанья
8
Эль-Шаарави
37
Спинаццола
37
Спинаццола
8
Эль-Шаарави
4
Кристанте
3
Кумбула
3
Кумбула
4
Кристанте
7
Вольпато
16
Фатиканти
16
Фатиканти
7
Вольпато
2
Камара
8
Бове
8
Бове
2
Камара
7
Пеллегрини
14
Шомуродов
14
Шомуродов
7
Пеллегрини
Остались в запасе
ХИК
Рома
30
Якоб Таннандер
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
37
Атому Танака
ЦП
17
Мануэль Мартич
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
3
Янне Саксела
ПП
17
Каспер Терхо
ПВ
25
Боян Радулович
ЦФ
44
Фабиан Серраренс
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
30
Якоб Таннандер
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
37
Атому Танака
ЦП
17
Мануэль Мартич
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
3
Янне Саксела
ПП
17
Каспер Терхо
ПВ
25
Боян Радулович
ЦФ
44
Фабиан Серраренс
ЦФ
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча ХИК - Рома
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Болт Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
ХИК
Рома
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ХИК» – «Мазеруэлл»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Пукки расплакался по окончании последнего домашнего матча за Финляндию
2025.11.15 14:29
2
«ХИК» – «Арда»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:32
В матче Лиги конференций одна из команд нанесла 60 ударов по воротам и подала 20 угловых
2025.07.17 22:59
1
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+