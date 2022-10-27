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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Вест Хэм - Силькеборг
Вест Хэм - Силькеборг: обзор матча 27 октября 2022
Вест Хэм
27.10.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа B, 5 тур
1 : 0
Завершен
Силькеборг
24'
М. Ланзини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Силькеборг
Желтая карточка
Т. Соучек
90'
+1
84'
Замена
А. Линд
️️️️
С. Тенгстедт
Замена
Т. Соучек
️️️️
М. Антонио
83'
Замена
Д. Райс
️️️️
К. Ковентри
83'
Желтая карточка
Д. Скамакка
80'
76'
Желтая карточка
Л. Клиттен
Замена
Т. Керер
️️️️
Н. Агер
76'
68'
Замена
М. Каалунд
️️️️
А. Клинге
68'
Замена
Т. Адамсен
️️️️
Н. Хелениус
Замена
Д. Скамакка
️️️️
С. Бенрахма
68'
Замена
Ф. Даунс
️️️️
П. Форнальс
68'
46'
Замена
К. Куск
️️️️
С. Йоргенсен
46'
Замена
А. Оггесен
️️️️
Р. Гояни
Желтая карточка
К. Ковентри
37'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Ланзини
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
23
Роберт Гояни
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Вест Хэм
47
Кристиан Хеги
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
7
Кинан Аппиа-Форсон
ОП
8
Фредди Поттс
ОП
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Силькеборг
1
Аске Андресен
ВР
1
Оскар Хедвалль
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
14
Андерс Даль
ЦП
7
Пелле Маттссон
ЦП
22
Андреас Оггесен
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
8
Тонни Адамсен
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
3-3-3-1
23
Ареоля
34
Цоуфал
21
Огбонна
21
Агер
33
Эмерсон
6
Ковентри
2
Джонсон
10
Бенрахма
8
Форнальс
22
Ланзини
18
Антонио
4-3-1-2
1
Ларсен
3
Эстрем
3
Сальквист
3
Феликс
25
Клиттен
23
Тордарсон
23
Гояни
19
Клинге
8
Йоргенсен
9
Хелениус
10
Тенгстедт
21
Агер
6
Керер
6
Керер
21
Агер
6
Ковентри
41
Райс
41
Райс
6
Ковентри
18
Антонио
28
Соучек
28
Соучек
18
Антонио
8
Форнальс
4
Даунс
4
Даунс
8
Форнальс
10
Бенрахма
9
Скамакка
9
Скамакка
10
Бенрахма
23
Гояни
22
Оггесен
22
Оггесен
23
Гояни
19
Клинге
18
Каалунд
18
Каалунд
19
Клинге
8
Йоргенсен
7
Куск
7
Куск
8
Йоргенсен
9
Хелениус
8
Адамсен
8
Адамсен
9
Хелениус
10
Тенгстедт
11
Линд
11
Линд
10
Тенгстедт
Остались в запасе
Вест Хэм
Силькеборг
47
Кристиан Хеги
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
7
Кинан Аппиа-Форсон
ОП
8
Фредди Поттс
ОП
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Аске Андресен
ВР
1
Оскар Хедвалль
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
14
Андерс Даль
ЦП
7
Пелле Маттссон
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
47
Кристиан Хеги
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
7
Кинан Аппиа-Форсон
ОП
8
Фредди Поттс
ОП
Остались в запасе
1
Аске Андресен
ВР
1
Оскар Хедвалль
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
14
Андерс Даль
ЦП
7
Пелле Маттссон
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Вест Хэм - Силькеборг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
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