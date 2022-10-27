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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Црвена Звезда - Трабзонспор
Црвена Звезда - Трабзонспор: обзор матча 27 октября 2022
Црвена Звезда
27.10.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа H, 5 тур
2 : 1
Завершен
Трабзонспор
37'
А. Катай
64'
А. Пешич
39'
Т. Бакасетас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Црвена Звезда - Трабзонспор
Замена
И. Мустафа
️️️️
С. Митрович
83'
83'
Замена
М. Лахтими
️️️️
Э. Барди
82'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
М. Гамшик
Замена
К. Кангва
️️️️
А. Катай
74'
68'
Замена
Джанини
️️️️
У. Бозок
68'
Замена
А. Омюр
️️️️
Ж. Гбамен
ГОЛ! 2:1!
А. Пешич
Пас отдал
О. Букари
64'
Замена
М. Иванич
️️️️
С. Срнич
61'
Желтая карточка
А. Пешич
44'
39'
ГОЛ! 1:1!
Т. Бакасетас
ГОЛ! 1:0!
А. Катай
Пас отдал
О. Букари
37'
Желтая карточка
А. Драгович
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
7
Стефан Митрович
ЛВ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Тасос Бакасетас
АП
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
20
Неманья Мотика
ЛВ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
42
Кингс Кангва
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
11
Йован Миятович
ЦФ
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
96
Хакан Айдын
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
21
Джанини
ЦФ
4-1-3-2
82
Борян
23
Родич
15
Драгович
19
Милунович
16
Эракович
8
Канга
7
Митрович
10
Катай
14
Букари
8
Пешич
55
Срнич
4-1-1-3-1
1
Чакир
17
Стригер Ларсен
5
Бартра
14
Уго
17
Эльмали
5
Гбамен
17
Гамшик
10
Барди
9
Бакасетас
7
Трезеге
17
Бозок
55
Срнич
4
Иванич
4
Иванич
55
Срнич
10
Катай
42
Кангва
42
Кангва
10
Катай
7
Митрович
23
Мустафа
23
Мустафа
7
Митрович
5
Гбамен
33
Омюр
33
Омюр
5
Гбамен
17
Гамшик
97
Языджи
97
Языджи
17
Гамшик
10
Барди
80
Лахтими
80
Лахтими
10
Барди
17
Бозок
21
Джанини
21
Джанини
17
Бозок
Остались в запасе
Црвена Звезда
Трабзонспор
1
Зоран Попович
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
24
Никола Станкович
ЦП
20
Неманья Мотика
ЛВ
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
11
Йован Миятович
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
54
Таха Тепе
ВР
96
Хакан Айдын
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
24
Никола Станкович
ЦП
20
Неманья Мотика
ЛВ
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
11
Йован Миятович
ЦФ
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
96
Хакан Айдын
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
Главный тренер
Милош Милоевич
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Црвена Звезда - Трабзонспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
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