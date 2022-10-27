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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Шэмрок Роверс - Гент
Шэмрок Роверс - Гент: обзор матча 27 октября 2022
Шэмрок Роверс
27.10.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа F, 5 тур
1 : 1
Завершен
Гент
3'
Р. Гаффни
74'
Х. Хонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шэмрок Роверс - Гент
Желтая карточка
С. Гэннон
90'
+4
Замена
С. Гэннон
️️️️
Р. Тауэлл
90'
+3
Желтая карточка
Д. Клири
88'
Желтая карточка
Н. Фарруджа
85'
75'
Замена
Нуриу
️️️️
И. Салах
74'
ГОЛ! 1:1!
Х. Хонг
Пас отдал
Б. Годо
Вторая желтая
Д. Феризай
73'
Желтая карточка
Р. Тауэлл
66'
62'
Замена
Х. Хонг
️️️️
Й. Хеуге
46'
Замена
С. Кумс
️️️️
С. Маррех
Желтая карточка
С. Кавана
42'
35'
Желтая карточка
С. Маррех
Замена
Л. Грейс
️️️️
К. Маккэн
34'
Желтая карточка
Д. Феризай
25'
Замена
Д. Феризай
️️️️
Д. Уоттс
24'
ГОЛ! 1:0!
Р. Гаффни
Пас отдал
Р. Тауэлл
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шэмрок Роверс
1
Алан Маннус
ВР
2
Шон Хор
ЦЗ
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
6
Дэн Клири
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
20
Нил Фарруджа
ЛВ
11
Син Кавана
ЦП
7
Дилан Уоттс
ЦП
26
Крис Маккэн
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
20
Рори Гаффни
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
18
Матис Самуас
ЦП
16
Сулайман Маррех
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Шэмрок Роверс
88
Леон Полс
ВР
30
Томс Лейтис
ВР
5
Ли Грейс
ЦЗ
28
Гидеон Тетте
ЛВ
20
Джастин Феризай
ОП
2
Син Гэннон
ЦП
18
Виктор Серденюк
ЦП
32
Майкл Ледди
ЦФ
Гент
40
Рене Ванден Борре
ВР
33
Дави Руф
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
4-4-1-1
1
Маннус
2
Хор
4
Лопеш
6
Клири
2
Лайонс
11
Кавана
26
Маккэн
17
Тауэлл
7
Уоттс
20
Фарруджа
20
Гаффни
3-4-2-1
1
Нарди
2
Окуму
32
Нгаду-Нгаджуй
31
Годо
16
Маррех
8
Оджиджа-Офое
17
Юлсагер
18
Самуас
10
Хеуге
7
Салах
29
Депуатр
26
Маккэн
5
Грейс
5
Грейс
26
Маккэн
7
Уоттс
20
Феризай
20
Феризай
7
Уоттс
17
Тауэлл
2
Гэннон
2
Гэннон
17
Тауэлл
7
Салах
25
Нуриу
25
Нуриу
7
Салах
10
Хеуге
20
Хонг
20
Хонг
10
Хеуге
16
Маррех
24
Кумс
24
Кумс
16
Маррех
Остались в запасе
Шэмрок Роверс
Гент
88
Леон Полс
ВР
30
Томс Лейтис
ВР
18
Виктор Серденюк
ЦП
28
Гидеон Тетте
ЛВ
32
Майкл Ледди
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
40
Рене Ванден Борре
ВР
33
Дави Руф
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
88
Леон Полс
ВР
30
Томс Лейтис
ВР
18
Виктор Серденюк
ЦП
28
Гидеон Тетте
ЛВ
32
Майкл Ледди
ЦФ
Остались в запасе
40
Рене Ванден Борре
ВР
33
Дави Руф
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Шэмрок Роверс - Гент
6
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Таллагт Стэдиум
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