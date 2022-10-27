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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Мольде - Юргорден
Мольде - Юргорден: обзор матча 27 октября 2022
Мольде
27.10.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа F, 5 тур
2 : 3
Завершен
Юргорден
6'
О. Брюнхильдсен
21'
М. Андре Кааса
44'
В. Эдвардсен
67'
Й. Асоро
77'
Х. Радетинац
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Юргорден
83'
Замена
Б. Сабович
️️️️
Й. Асоро
83'
Замена
Х. Экдаль
️️️️
Х. Финндель
Замена
М. Гредем
️️️️
Э. Брейвик
79'
77'
ГОЛ! 2:3!
Х. Радетинац
Пас отдал
Й. Асоро
73'
Замена
Х. Радетинац
️️️️
Г. Викхейм
Замена
Э. Хуссэйн
️️️️
М. Андре Кааса
71'
Замена
Д. Фофана
️️️️
М. Эйкрем
71'
Желтая карточка
О. Брюнхильдсен
70'
67'
ГОЛ! 2:2!
Й. Асоро
Пас отдал
П. Бенгтссон
Желтая карточка
М. Фьортофт Левик
65'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Э. Кнутсон
62'
Желтая карточка
Э. Брейвик
59'
58'
Желтая карточка
Р. Шуллер
58'
Замена
М. Эрикссон
️️️️
Э. Банда
Желтая карточка
Б. Риса
45'
44'
ГОЛ! 2:1!
В. Эдвардсен
Пас отдал
Г. Викхейм
ГОЛ! 2:0!
М. Андре Кааса
Пас отдал
Э. Брейвик
21'
ГОЛ! 1:0!
О. Брюнхильдсен
Пас отдал
М. Андре Кааса
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
33
Бирк Риса
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Юргорден
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
2
Петр Юханссон
ЦЗ
14
Хампус Финндель
ЦП
6
Расмус Шуллер
ЦП
12
Эммануэль Банда
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
80
Густав Викхейм
ЦФ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Пер Ольссон
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
25
Йохан Бакке
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
16
Кристиан Эриксен
АП
27
Давид Фофана
ЦФ
Юргорден
1
Андре Пикорнел
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
14
Бесард Сабович
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
17
Карл Хольмберг
ЦФ
11
Албион Адеми
ЦФ
32
Александрос Гарсия Цотидис
ЦФ
4-3-3
28
Карлстрем
33
Риса
16
Хансен
19
Хауган
8
Левик
10
Брейвик
20
Маннсверк
15
Кааса
17
Брюнхильдсен
23
Эйкрем
15
Кнутсон
4-4-2
1
Виделль Зеттерстрем
4
Лефгрен
3
Даниэльсон
2
Юханссон
19
Бенгтссон
6
Шуллер
12
Банда
29
Асоро
14
Финндель
16
Эдвардсен
80
Викхейм
15
Кааса
8
Хуссэйн
8
Хуссэйн
15
Кааса
10
Брейвик
28
Гредем
28
Гредем
10
Брейвик
15
Кнутсон
16
Эриксен
16
Эриксен
15
Кнутсон
23
Эйкрем
27
Фофана
27
Фофана
23
Эйкрем
14
Финндель
18
Экдаль
18
Экдаль
14
Финндель
29
Асоро
14
Сабович
14
Сабович
29
Асоро
12
Банда
7
Эрикссон
7
Эрикссон
12
Банда
80
Викхейм
9
Радетинац
9
Радетинац
80
Викхейм
Остались в запасе
Мольде
Юргорден
31
Оливер Петерсен
ВР
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
25
Йохан Бакке
ОП
6
Никлас Эдегор
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
1
Андре Пикорнел
ВР
17
Карл Хольмберг
ЦФ
11
Албион Адеми
ЦФ
32
Александрос Гарсия Цотидис
ЦФ
Главный тренер
Пер Ольссон
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
25
Йохан Бакке
ОП
6
Никлас Эдегор
ЦП
Остались в запасе
1
Андре Пикорнел
ВР
17
Карл Хольмберг
ЦФ
11
Албион Адеми
ЦФ
32
Александрос Гарсия Цотидис
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Пер Ольссон
Статистика матча Мольде - Юргорден
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Информация о матче
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