Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Фиорентина - Истанбул Башакшехир
Фиорентина - Истанбул Башакшехир: обзор матча 27 октября 2022
Фиорентина
27.10.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, группа A, 5 тур
2 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
26'
Л. Йович
62'
Л. Йович
15'
Д. Алексич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Истанбул Башакшехир
Желтая карточка
Р. Мандрагора
86'
Замена
К. Бираги
️️️️
А. Терзич
82'
Замена
Н. Иконе
️️️️
Р. Сапонара
76'
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
А. Барак
76'
74'
Замена
Б. Траоре
️️️️
М. Шуиар
74'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
Д. Тюрук
Замена
А. Кабрал
️️️️
Л. Йович
72'
67'
Желтая карточка
Д. Тюрук
ГОЛ! 2:1!
Л. Йович
Пас отдал
К. Куаме
62'
52'
Замена
О. Али Саинер
️️️️
Л. Билья
45'
Замена
Б. Озкан
️️️️
М. Текдемир
39'
Желтая карточка
М. Шуиар
34'
Желтая карточка
С. Окака-Чука
Желтая карточка
Н. Миленкович
32'
ГОЛ! 1:1!
Л. Йович
Пас отдал
К. Куаме
26'
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Алексич
Пас отдал
М. Зенгезер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
72
Антонин Барак
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
21
Патрик Шиш
ПВ
11
Бертран Траоре
ПВ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
4-1-1-2-2
95
Голлини
3
Терзич
31
Миленкович
44
Игор
17
Додо
8
Мандрагора
4
Амрабат
72
Барак
17
Сапонара
9
Йович
8
Куаме
3-2-2-1-1
16
Зенгезер
6
Лима
9
Алексич
21
Текдемир
3
Дуарте
55
Ндайшими
6
Билья
9
Тюрук
8
Шуиар
77
Окака-Чука
3
Терзич
3
Бираги
3
Бираги
3
Терзич
72
Барак
7
Бонавентура
7
Бонавентура
72
Барак
17
Сапонара
93
Иконе
93
Иконе
17
Сапонара
9
Йович
19
Кабрал
19
Кабрал
9
Йович
6
Билья
42
Саинер
42
Саинер
6
Билья
21
Текдемир
19
Озкан
19
Озкан
21
Текдемир
9
Тюрук
7
Гюрлер
7
Гюрлер
9
Тюрук
8
Шуиар
11
Траоре
11
Траоре
8
Шуиар
Остались в запасе
Фиорентина
Истанбул Башакшехир
1
Пьетро Террачиано
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
1
Волкан Бабакан
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
21
Патрик Шиш
ПВ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
21
Патрик Шиш
ПВ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Фиорентина - Истанбул Башакшехир
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Новости команд
Все
Фиорентина
Истанбул Башакшехир
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+