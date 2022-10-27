Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хартс - РФШ
Хартс - РФШ: обзор матча 27 октября 2022
Хартс
27.10.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа A, 5 тур
2 : 1
Завершен
РФШ
3'
Л. Шенклэнд
12'
Э. Халидэй
39'
К. Фрайсенбихлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - РФШ
90'
+3
Красная карточка
В. Ягодинскис
Замена
Ю. Хендерсон
️️️️
Д. Джиннелли
88'
Замена
А. Форрест
️️️️
Б. Маккей
88'
81'
Замена
Д. Ракельс
️️️️
К. Фрайсенбихлер
75'
Желтая карточка
А. Зюзинс
73'
Замена
Т. Сарич
️️️️
А. Джатта
Замена
Л. Нилсон
️️️️
С. Кингсли
68'
68'
Замена
А. Зюзинс
️️️️
Т. Шимкович
68'
Замена
Й. Влалукин
️️️️
В. Сорокинс
Замена
К. Смит
️️️️
Д. Грант
64'
Желтая карточка
Л. Шенклэнд
44'
39'
ГОЛ! 2:1!
К. Фрайсенбихлер
Пас отдал
А. Илич
19'
Желтая карточка
Ж. Липусчек
ГОЛ! 2:0!
Э. Халидэй
Пас отдал
Д. Грант
12'
ГОЛ! 1:0!
Л. Шенклэнд
Пас отдал
Д. Джиннелли
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
2
Майкл Смит
ВР
1
Крейг Гордон
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
10
Барри Маккей
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
РФШ
1
Павел Штейнборс
ВР
43
Жига Липусчек
ЦЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
16
Эмерсон Сантана
ЛВ
6
Альфусайни Джатта
ОП
26
Стефан Панич
ОП
25
Петер Мареш
ЦП
81
Томаш Шимкович
АП
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
23
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
13
Росс Стюарт
ВР
15
Льюис Нилсон
ПЗ
20
Юэн Хендерсон
ЛВ
14
Алан Форрест
ЛВ
21
Коннор Смит
АП
33
Финлей Поллок
АП
РФШ
16
Евгенийс Неругалс
ВР
1
Витаутас Черняускас
ВР
2
Виталий Максименко
ЦЗ
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
99
Глебс Жалейко
ОП
24
Томислав Сарич
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
99
Билл
ПВ
14
Ренарс Варславанс
ПВ
10
Денис Ракельс
ЦФ
3-1-2-1-2
2
Смит
3
Кингсли
11
Халидэй
6
Сиббик
14
Киомурцоглу
20
Кокрейн
8
Грант
11
Джиннелли
7
Шенклэнд
10
Маккей
3-2-1-2-2
1
Штейнборс
43
Липусчек
28
Ягодинскис
35
Сорокинс
6
Джатта
26
Панич
25
Мареш
81
Шимкович
16
Сантана
23
Илич
30
Фрайсенбихлер
3
Кингсли
15
Нилсон
15
Нилсон
3
Кингсли
8
Грант
21
Смит
21
Смит
8
Грант
11
Джиннелли
20
Хендерсон
20
Хендерсон
11
Джиннелли
10
Маккей
14
Форрест
14
Форрест
10
Маккей
35
Сорокинс
77
Влалукин
77
Влалукин
35
Сорокинс
6
Джатта
24
Сарич
24
Сарич
6
Джатта
81
Шимкович
17
Зюзинс
17
Зюзинс
81
Шимкович
30
Фрайсенбихлер
10
Ракельс
10
Ракельс
30
Фрайсенбихлер
Остались в запасе
Хартс
РФШ
28
Зандер Кларк
ВР
13
Росс Стюарт
ВР
33
Финлей Поллок
АП
Главный тренер
Робби Нейлсон
16
Евгенийс Неругалс
ВР
1
Витаутас Черняускас
ВР
2
Виталий Максименко
ЦЗ
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
99
Глебс Жалейко
ОП
99
Билл
ПВ
14
Ренарс Варславанс
ПВ
Главный тренер
Викторс Морозс
Остались в запасе
28
Зандер Кларк
ВР
13
Росс Стюарт
ВР
33
Финлей Поллок
АП
Остались в запасе
16
Евгенийс Неругалс
ВР
1
Витаутас Черняускас
ВР
2
Виталий Максименко
ЦЗ
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
99
Глебс Жалейко
ОП
99
Билл
ПВ
14
Ренарс Варславанс
ПВ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Главный тренер
Викторс Морозс
Статистика матча Хартс - РФШ
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
РФШ
Латвия. Высшая лига, 35 тур
РФШ
3 : 0
01.11.2026
Гробиня
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Супер Нова
0 : 3
25.10.2026
РФШ
Латвия. Высшая лига, 33 тур
РФШ
2 : 0
19.10.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 25 тур
РФШ
4 : 0
15.10.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 32 тур
РФШ
4 : 2
11.10.2026
Елгава
Информация о матче
Стадион:
Тайнкасл
Новости команд
Все
Хартс
РФШ
«Хартс» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:37
Лига Конференций: шансы «Хартс» и «Монако» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:07
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хартса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Трабзонспор» – «Хартс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Хартса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Хартс» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:37
Лига Конференций: шансы «Хартс» и «Монако» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:07
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хартса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Трабзонспор» – «Хартс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Хартса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«РФШ» – «Яблонец»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Яблонец» – «РФШ»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Сочи» интересуется форвардом, который забил 28 голов в 2025 году
8 января
1
Три клуба РПЛ претендуют на лучшего бомбардира чемпионата Латвии
2025.11.04 15:30
2
Клуб из Мальты впервые вышел в основную стадию еврокубка
2025.08.28 22:40
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+