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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Мидтьюлланд
Лацио - Мидтьюлланд: обзор матча 27 октября 2022
Лацио
27.10.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, группа F, 5 тур
2 : 1
Завершен
Мидтьюлланд
36'
С. Милинкович-Савич
58'
Педро
8'
Г. Исаксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Мидтьюлланд
90'
+5
Желтая карточка
Э. Святченко
90'
Желтая карточка
Жуниньо
Желтая карточка
М. Весино
88'
82'
Замена
Жуниньо
️️️️
Э. Мартинес
82'
Замена
Н. Дир
️️️️
Паулиньо
Замена
Н. Казале
️️️️
М. Хила
82'
Замена
Л. Ромеро
️️️️
М. Дзакканьи
73'
Желтая карточка
М. Хила
69'
Желтая карточка
М. Дзакканьи
69'
61'
Замена
С. Каба
️️️️
Шарлес
ГОЛ! 2:1!
Педро
Пас отдал
М. Дзакканьи
58'
Замена
Педро
️️️️
М. Кансельери
55'
Замена
М. Весино
️️️️
Т. Башич
55'
Замена
Д. Катальди
️️️️
М. Антонио
55'
53'
Замена
М. Тюхосен
️️️️
Д. Андерссон
53'
Замена
П. Систо
️️️️
Э. Чилуфья
43'
Желтая карточка
Д. Андерссон
ГОЛ! 1:1!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Ф. Андерсон
36'
Желтая карточка
А. Романьоли
15'
8'
ГОЛ! 0:1!
Г. Исаксен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
35
Шарлес
ЦП
10
Эвандер
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
10
Андерс Дрейер
ПВ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Лацио
81
Луиш Максимиану
ВР
98
Федерико Магро
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
Мидтьюлланд
60
Марк Угбо
ВР
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
23
Пабло Ортис
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
26
Крис Куаку
ЦП
33
Андреас Нибе
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
9
Сори Каба
ЦФ
4-3-3
49
Проведель
4
Хюсай
34
Хила
26
Романьоли
77
Марушич
22
Милинкович-Савич
8
Антонио
19
Башич
7
Андерсон
10
Дзакканьи
22
Кансельери
4-1-3-2
1
Лоссль
3
Дальсгаард
29
Паулиньо
28
Святченко
2
Андерссон
32
Мартинес
11
Исаксен
10
Эвандер
35
Шарлес
14
Чилуфья
10
Дрейер
34
Хила
16
Казале
16
Казале
34
Хила
19
Башич
15
Весино
15
Весино
19
Башич
8
Антонио
32
Катальди
32
Катальди
8
Антонио
10
Дзакканьи
15
Ромеро
15
Ромеро
10
Дзакканьи
22
Кансельери
9
Педро
9
Педро
22
Кансельери
29
Паулиньо
44
Дир
44
Дир
29
Паулиньо
32
Мартинес
18
Жуниньо
18
Жуниньо
32
Мартинес
2
Андерссон
17
Тюхосен
17
Тюхосен
2
Андерссон
14
Чилуфья
77
Систо
77
Систо
14
Чилуфья
35
Шарлес
9
Каба
9
Каба
35
Шарлес
Остались в запасе
Лацио
Мидтьюлланд
81
Луиш Максимиану
ВР
98
Федерико Магро
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
60
Марк Угбо
ВР
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
23
Пабло Ортис
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
26
Крис Куаку
ЦП
33
Андреас Нибе
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
81
Луиш Максимиану
ВР
98
Федерико Магро
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
Остались в запасе
60
Марк Угбо
ВР
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
23
Пабло Ортис
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
26
Крис Куаку
ЦП
33
Андреас Нибе
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Лацио - Мидтьюлланд
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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