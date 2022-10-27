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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Балкани - Славия
Балкани - Славия: обзор матча 27 октября 2022
Балкани
27.10.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа G, 5 тур
0 : 1
Завершен
Славия
75'
О. Лингр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балкани - Славия
Желтая карточка
А. Тачи
90'
+11
90'
+7
Желтая карточка
М. Усор
Желтая карточка
Л. Деллова
90'
+3
Желтая карточка
А. Бериша
84'
80'
Замена
С. Тецл
️️️️
О. Лингр
75'
ГОЛ! 0:1!
О. Лингр
Пас отдал
Д. Юрасек
Замена
Э. Синани
️️️️
Л. Эмерллаху
75'
Замена
Л. Бектеши
️️️️
К. Зиба
66'
Желтая карточка
Л. Эмерллаху
64'
64'
Замена
М. Усор
️️️️
Й. Сор
Замена
А. Бериша
️️️️
Э. Красники
61'
55'
Замена
Эвертон
️️️️
Х. Тьехи
Желтая карточка
Э. Куц
53'
42'
Желтая карточка
Х. Тьехи
Желтая карточка
М. Кореница
29'
Желтая карточка
А. Потоку
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балкани
77
Стиви Фрашери
ВР
3
Арбер Потоку
ЛЗ
2
Арменд Тачи
ЦЗ
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
7
Эрмал Красники
ЛВ
14
Линдон Эмерллаху
ОП
20
Эдвин Куц
ОП
10
Кендрим Зиба
ЦП
7
Меритон Кореница
АП
7
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
4
Христ Тьехи
ОП
39
Давид Юрасек
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
11
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Балкани
92
Дамир Люлянович
ВР
1
Дашнор Балай
ВР
21
Альбин Капра
ЛЗ
28
Леотрим Бектеши
ЦЗ
14
Эгзон Синани
ЦЗ
99
Лукас Кардосо
ЛВ
18
Леонард Шала
ЦП
11
Назми Грипши
АП
8
Деян Зарубица
ЦФ
99
Альбин Бериша
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
Славия
31
Адам Дворак
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
32
Эвертон
ЛВ
9
Альберт Лабик
ЦП
80
Ондржей Кричфалуши
ЦП
44
Эрик Биегон
ЦП
8
Мозес Усор
ПВ
11
Станислав Тецл
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
4-2-1-2-1
77
Фрашери
3
Потоку
32
Яшаника
5
Деллова
2
Тачи
14
Эмерллаху
20
Куц
10
Зиба
7
Красники
7
Кореница
7
Ррахмани
3-1-4-2
1
Колар
23
Дудера
4
Усу
33
Качараба
4
Тьехи
8
Масопуст
39
Юрасек
32
Лингр
19
Дорли
11
Сор
99
Олаинка
10
Зиба
28
Бектеши
28
Бектеши
10
Зиба
14
Эмерллаху
14
Синани
14
Синани
14
Эмерллаху
7
Красники
99
Бериша
99
Бериша
7
Красники
4
Тьехи
32
Эвертон
32
Эвертон
4
Тьехи
11
Сор
8
Усор
8
Усор
11
Сор
32
Лингр
11
Тецл
11
Тецл
32
Лингр
Остались в запасе
Балкани
Славия
92
Дамир Люлянович
ВР
1
Дашнор Балай
ВР
21
Альбин Капра
ЛЗ
18
Леонард Шала
ЦП
11
Назми Грипши
АП
99
Лукас Кардосо
ЛВ
8
Деян Зарубица
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
31
Адам Дворак
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
9
Альберт Лабик
ЦП
80
Ондржей Кричфалуши
ЦП
44
Эрик Биегон
ЦП
31
Матей Юрасек
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
92
Дамир Люлянович
ВР
1
Дашнор Балай
ВР
21
Альбин Капра
ЛЗ
18
Леонард Шала
ЦП
11
Назми Грипши
АП
99
Лукас Кардосо
ЛВ
8
Деян Зарубица
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
Остались в запасе
31
Адам Дворак
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
9
Альберт Лабик
ЦП
80
Ондржей Кричфалуши
ЦП
44
Эрик Биегон
ЦП
31
Матей Юрасек
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Балкани - Славия
7
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
2
Матчи команд
Балкани
Лига конференций, 2 раунд
Балкани
3 : 2
30.07.2026
Богемианс
Лига конференций, 2 раунд
Богемианс
2 : 1
22.07.2026
Балкани
Лига конференций, 1 раунд
Балкани
3 : 2
16.07.2026
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 0
08.07.2026
Балкани
Косово. Суперлига, 36 тур
Дукаджини
1 : 0
31.05.2026
Балкани
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Сува Река Сити
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