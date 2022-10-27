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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Америка Минейро
Гойас - Америка Минейро: обзор матча 27 октября 2022
Гойас
27.10.2022, четверг, 03:45
Бразилия. Серия А, 34 тур
2 : 2
Завершен
Америка Минейро
61'
Винисиус
90+4'
Диего
56'
Алоизио (П)
88'
В. Паулиста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гойас - Америка Минейро
90'
+7
Желтая карточка
P.
ГОЛ! 2:2!
Диего
Пас отдал
Николас
90'
+4
Замена
Ф. Бастос
️️️️
К. Винисиус
90'
+2
Замена
Д. Барселос
️️️️
У. Фариас
90'
+2
88'
Желтая карточка
Алоизио
88'
ГОЛ! 1:2!
В. Паулиста
Пас отдал
Жуниньо
85'
Замена
Артур
️️️️
Матеузиньо
85'
Замена
P.
️️️️
Д. Авелар
85'
Замена
J. Pablo Ramírez
️️️️
Ф. Азеведо
Замена
P. Junqueira
️️️️
Д. Белмонте
75'
Замена
М. Салес
️️️️
A.
75'
74'
Замена
В. Паулиста
️️️️
Г. Мастриани
Желтая карточка
A.
68'
ГОЛ! 1:1!
Винисиус
Пас отдал
Диего
61'
56'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Алоизио
51'
Желтая карточка
Матеузиньо
Замена
Николас
️️️️
Магиньо
46'
Желтая карточка
Магиньо
45'
36'
Замена
Алоизио
️️️️
Эвералдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
16
Каэтано
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
2
Диего
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
97
Дада Белмонте
ЛВ
34
Кайо Винисиус
ОП
23
Tadeu
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Америка Минейро
22
Данило Авелар
ЦЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
8
Жуниньо
ОП
17
Матеузиньо
ЦП
16
Але
АП
33
Эдер
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Гойас
70
Yan Souto
ЦЗ
2
Danilo
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
55
Энрике Лордело
ОП
95
Матеус Салес
ОП
8
Феллипе Бастос
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
9
Николас
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
Америка Минейро
2
Яго Майдана
ЦЗ
13
Артур
ЦЗ
12
Airton
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
2
Patric
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
50
Алоизио
ЦФ
4-1-2-4
2
Магиньо
16
Каэтано
46
Фариас
2
Диего
34
Винисиус
97
Белмонте
7
Винисиус
23
5
Халтер
18
18
Рауль
2-1-1-2-5
22
Авелар
27
8
Жуниньо
17
Матеузиньо
16
Але
11
Азеведо
33
Эдер
13
Конти
39
Мастриани
37
Эвералдо
1
Кавичиоли
46
Фариас
6
Барселос
6
Барселос
46
Фариас
18
95
Салес
95
Салес
18
34
Винисиус
8
Бастос
8
Бастос
34
Винисиус
2
Магиньо
9
Николас
9
Николас
2
Магиньо
97
Белмонте
17
17
97
Белмонте
17
Матеузиньо
13
Артур
13
Артур
17
Матеузиньо
22
Авелар
2
2
22
Авелар
11
Азеведо
10
10
11
Азеведо
39
Мастриани
9
Паулиста
9
Паулиста
39
Мастриани
37
Эвералдо
50
Алоизио
50
Алоизио
37
Эвералдо
Остались в запасе
Гойас
Америка Минейро
70
Yan Souto
ЦЗ
2
Danilo
ЦЗ
55
Энрике Лордело
ОП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
2
Яго Майдана
ЦЗ
12
Airton
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
70
Yan Souto
ЦЗ
2
Danilo
ЦЗ
55
Энрике Лордело
ОП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Остались в запасе
2
Яго Майдана
ЦЗ
12
Airton
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Гойас - Америка Минейро
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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