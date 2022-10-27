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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ференцварош - Монако
Ференцварош - Монако: обзор матча 27 октября 2022
Ференцварош
27.10.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа H, 5 тур
1 : 1
Завершен
Монако
82'
К. Закариассен
31'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ференцварош - Монако
Желтая карточка
М. Бешич
90'
+3
Замена
А. Эсити
️️️️
Маркиньос
90'
+1
85'
Желтая карточка
Б. Бадьяшиль
83'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
Ю. Фофана
ГОЛ! 1:1!
К. Закариассен
Пас отдал
Т. Нгуэн
82'
Желтая карточка
Э. Лайдуни
80'
Замена
Т. Нгуэн
️️️️
Л. Пашка
65'
57'
Желтая карточка
М. Камара
Замена
М. Бешич
️️️️
Б. Вечеи
56'
Замена
Маркиньос
️️️️
А. Гояк
46'
41'
Замена
К. Дьятта
️️️️
Вандерсон
Желтая карточка
Д. Дибус
32'
31'
ГОЛ! 0:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
А. Дисаси
Желтая карточка
Э. Ботка
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
5
Балинт Вечеи
ЦП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
14
Амер Гояк
АП
14
Адама Траоре
ЦФ
8
Райан Ммае
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Ференцварош
33
Левенте Эри
ВР
1
Адам Богдан
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
13
Андерсон Эсити
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
9
Франк Боли
ЦФ
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Жеан Лукас
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
4-3-1-2
90
Дибус
6
Пашка
21
Ботка
3
Ммае
2
Уинго
5
Вечеи
93
Лайдуни
16
Закариассен
14
Гояк
8
Ммае
14
Траоре
3-3-1-1-2
1
Нюбель
5
Бадьяшиль
3
Марипан
5
Дисаси
2
Вандерсон
4
Камара
12
Энрике
24
Фофана
10
Головин
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
14
Гояк
10
Маркиньос
10
Маркиньос
14
Гояк
5
Вечеи
17
Бешич
17
Бешич
5
Вечеи
Маркиньос
13
Эсити
13
Эсити
Маркиньос
6
Пашка
93
Нгуэн
93
Нгуэн
6
Пашка
24
Фофана
6
Лукас
6
Лукас
24
Фофана
2
Вандерсон
15
Дьятта
15
Дьятта
2
Вандерсон
Остались в запасе
Ференцварош
Монако
33
Левенте Эри
ВР
1
Адам Богдан
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
30
Ксавье Мерсье
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
9
Франк Боли
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
33
Левенте Эри
ВР
1
Адам Богдан
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
30
Ксавье Мерсье
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
9
Франк Боли
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Ференцварош - Монако
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Альберт Флориан Стэдиум
Где смотреть матч:
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Ференцварош
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