Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Сербия - Швейцария
Сербия - Швейцария: обзор матча 02 декабря 2022
Сербия
02.12.2022, пятница, 22:00
Чемпионат мира, группа G, 3 тур
2 : 3
Завершен
Швейцария
26'
А. Митрович
35'
Д. Влахович
20'
Д. Шакири
44'
Б. Эмболо
48'
Р. Фройлер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сербия - Швейцария
90'
+9
Желтая карточка
Ф. Шер
90'
+6
Замена
Н. Окафор
️️️️
Б. Эмболо
Желтая карточка
Н. Миленкович
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
Г. Джака
84'
Замена
К. Фасснахт
️️️️
Р. Варгас
Желтая карточка
А. Митрович
82'
Желтая карточка
Н. Гудель
81'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
А. Живкович
78'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Д. Тадич
78'
69'
Замена
Д. Закария
️️️️
Д. Шакири
69'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
Д. Соу
Замена
Н. Максимович
️️️️
С. Милинкович-Савич
68'
Желтая карточка
П. Райкович
66'
Желтая карточка
С. Павлович
56'
Замена
Л. Йович
️️️️
Д. Влахович
55'
Замена
Н. Гудель
️️️️
М. Велькович
55'
48'
ГОЛ! 2:3!
Р. Фройлер
Пас отдал
Р. Варгас
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
47'
44'
ГОЛ! 2:2!
Б. Эмболо
Пас отдал
С. Видмер
ГОЛ! 2:1!
Д. Влахович
35'
34'
Желтая карточка
Р. Варгас
ГОЛ! 1:1!
А. Митрович
Пас отдал
Д. Тадич
26'
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шакири
Пас отдал
Д. Соу
15'
Желтая карточка
С. Видмер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
4
Никола Миленкович
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ПЗ
11
Филип Костич
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
22
Саша Лукич
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
23
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Швейцария
1
Грегор Кобель
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
10
Гранит Джака
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
22
Дарко Лазович
ЛП
7
Неманья Радоньич
ЛВ
19
Урош Рачич
ОП
5
Марко Груйич
ОП
6
Неманья Гудель
ЦП
17
Иван Илич
ЦП
5
Неманья Максимович
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
8
Лука Йович
ЦФ
Швейцария
21
Йонас Омлин
ВР
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
14
Ардон Яшари
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
22
Фабиан Ридер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
11
Ренато Штеффен
ПВ
23
Ноа Окафор
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
4-2-2-2
23
Милинкович-Савич
4
Миленкович
13
Велькович
3
Павлович
14
Живкович
20
Милинкович-Савич
22
Лукич
10
Тадич
11
Костич
23
Влахович
9
Митрович
4-1-2-2-1
1
Кобель
3
Видмер
5
Аканджи
22
Шер
13
Родригес
10
Джака
8
Фройлер
15
Соу
23
Шакири
17
Варгас
7
Эмболо
13
Велькович
6
Гудель
6
Гудель
13
Велькович
20
Милинкович-Савич
5
Максимович
5
Максимович
20
Милинкович-Савич
14
Живкович
21
Джуричич
21
Джуричич
14
Живкович
10
Тадич
7
Радоньич
7
Радоньич
10
Тадич
23
Влахович
8
Йович
8
Йович
23
Влахович
7
Эмболо
23
Окафор
23
Окафор
7
Эмболо
15
Соу
17
Фернандес
17
Фернандес
15
Соу
23
Шакири
6
Закария
6
Закария
23
Шакири
17
Варгас
16
Фасснахт
16
Фасснахт
17
Варгас
Остались в запасе
Сербия
Швейцария
19
Урош Рачич
ОП
1
Предраг Райкович
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
22
Дарко Лазович
ЛП
5
Марко Груйич
ОП
17
Иван Илич
ЦП
Главный тренер
Драган Стойкович
21
Йонас Омлин
ВР
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
22
Фабиан Ридер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
19
Урош Рачич
ОП
1
Предраг Райкович
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
22
Дарко Лазович
ЛП
5
Марко Груйич
ОП
17
Иван Илич
ЦП
Остались в запасе
21
Йонас Омлин
ВР
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
22
Фабиан Ридер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Сербия - Швейцария
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Рапаллини
Стадион:
974
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Сербия
Швейцария
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Греция – Сербия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Швейцария – Шотландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Швейцарии и Шотландии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лига наций: шансы Греции и Сербии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Греция – Сербия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Греции и Сербии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Бабич прокомментировал поражение Сербии от Германии – спартаковец забил в свои
14 ноября
2
Лига наций. Нидерланды поиздевались над Грецией (7:0), Германия победила Сербию (3:1) благодаря автоголу спартаковца
14 ноября
2
Швейцария – Шотландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Швейцарии и Шотландии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Словения – Швейцария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словении и Швейцарии на победу в матче 5 тура
12 ноября
В Швейцарии объяснили отказ от участия в ЧМ U-15, где сыграет сборная России
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+