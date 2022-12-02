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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Южная Корея - Португалия
Южная Корея - Португалия: обзор матча 02 декабря 2022
Южная Корея
02.12.2022, пятница, 18:00
Чемпионат мира, группа H, 3 тур
2 : 1
Завершен
Португалия
27'
К. Юнь-Квон
90+1'
Х. Хванг
5'
Р. Орта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Южная Корея - Португалия
Замена
Ч. Ю-Мин
️️️️
Г. Чо
90'
+3
Желтая карточка
Х. Хванг
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Х. Хванг
Пас отдал
Х. Сон
90'
+1
81'
Замена
Б. Силва
️️️️
Ж. Мариу
81'
Замена
В. Карвалью
️️️️
Витинья
Замена
Х. У-Джо
️️️️
Л. Кан Ин
81'
Замена
Д. Сон
️️️️
К. Юнь-Квон
81'
Замена
Х. Хванг
️️️️
Л. Джэ Сон
66'
65'
Замена
Ж. Палинья
️️️️
М. Нуньес
65'
Замена
Р. Леау
️️️️
Р. Невеш
65'
Замена
А. Силва
️️️️
К. Роналду
Желтая карточка
Л. Кан Ин
36'
ГОЛ! 1:1!
К. Юнь-Квон
27'
5'
ГОЛ! 0:1!
Р. Орта
Пас отдал
Д. Далот
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Южная Корея
1
Ким Сын-Гю
ВР
20
Квон Кен-Вон
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
3
Ким Чжин-Су
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
6
Хван Ин Бом
ЦП
19
Ли Кан Ин
АП
10
Ли Джэ Сон
АП
9
Ге-Сон Чо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
3
Пепе
ЦЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
24
Рикарду Орта
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
23
Витинья
ЦП
17
Жоау Мариу
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Южная Корея
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
14
Хон Чхоль
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
23
Ким Та-Хван
ПЗ
17
На Сан-Хо
ЛВ
17
Сон Мин-Кю
ЛВ
13
Джун-Хо Сон
ОП
8
Пэк Сын Хо
ЦП
13
У Ен Чон
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
14
Вильям Карвалью
ОП
6
Жоау Палинья
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
10
Жоау Феликс
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ким Сын-Гю
20
Кен-Вон
19
Ким Юнь-Квон
3
Ким Чжин-Су
15
Мун-Хван
5
Ву-Ен
6
Ин Бом
7
Сон
10
Джэ Сон
19
Кан Ин
9
Чо
4-1-3-1-1
1
Кошта
20
Канселу
3
Пепе
4
Силва
2
Далот
21
Невеш
6
Нуньес
23
Витинья
17
Мариу
24
Орта
7
Роналду
9
Чо
14
Ю-Мин
14
Ю-Мин
9
Чо
19
Ким Юнь-Квон
13
Сон
13
Сон
19
Ким Юнь-Квон
10
Джэ Сон
11
Хванг
11
Хванг
10
Джэ Сон
19
Кан Ин
16
У-Джо
16
У-Джо
19
Кан Ин
21
Невеш
7
Леау
7
Леау
21
Невеш
23
Витинья
14
Карвалью
14
Карвалью
23
Витинья
6
Нуньес
6
Палинья
6
Палинья
6
Нуньес
17
Мариу
10
Силва
10
Силва
17
Мариу
7
Роналду
9
Силва
9
Силва
7
Роналду
Остались в запасе
Южная Корея
Португалия
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
14
Хон Чхоль
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
23
Ким Та-Хван
ПЗ
8
Пэк Сын Хо
ЦП
17
На Сан-Хо
ЛВ
17
Сон Мин-Кю
ЛВ
13
У Ен Чон
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
Главный тренер
Паулу Бенту
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Жоау Феликс
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
14
Хон Чхоль
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
23
Ким Та-Хван
ПЗ
8
Пэк Сын Хо
ЦП
17
На Сан-Хо
ЛВ
17
Сон Мин-Кю
ЛВ
13
У Ен Чон
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Жоау Феликс
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Южная Корея - Португалия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Южная Корея
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Стадион:
Эдьюкейшн Сити
Где смотреть матч:
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