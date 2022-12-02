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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Гана - Уругвай
Гана - Уругвай: обзор матча 02 декабря 2022
Гана
02.12.2022, пятница, 18:00
Чемпионат мира, группа H, 3 тур
0 : 2
Завершен
Уругвай
26'
Д. Де Арраскаэта
32'
Д. Де Арраскаэта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гана - Уругвай
Желтая карточка
А. Сейду
90'
+9
Замена
И. Фатаву
️️️️
М. Кудус
90'
+8
87'
Желтая карточка
С. Коатес
Желтая карточка
К. Сулемана
86'
80'
Замена
А. Каноббио
️️️️
Д. Нуньес
80'
Замена
М. Гомес
️️️️
Д. Де Арраскаэта
Замена
Д. Кьерех
️️️️
С. Абдул Самед
72'
Замена
А. Семеньо
️️️️
И. Уильямс
72'
66'
Замена
Н. де ла Крус
️️️️
Ф. Пельистри
66'
Замена
Э. Кавани
️️️️
Л. Суарес
60'
Желтая карточка
Л. Суарес
Замена
К. Сулемана
️️️️
Ж. Айю
46'
Замена
О. Букари
️️️️
А. Айю
46'
34'
Замена
М. Весино
️️️️
Р. Бентанкур
32'
ГОЛ! 0:2!
Д. Де Арраскаэта
Пас отдал
Л. Суарес
26'
ГОЛ! 0:1!
Д. Де Арраскаэта
Пенальти не реализован!
А. Айю
21'
20'
Желтая карточка
Д. Нуньес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гана
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
18
Даниэль Амарти
ЦЗ
6
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
10
Андре Айю
ЛВ
21
Салис Абдул Самед
ОП
5
Томас Парти
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
9
Жордан Айю
ЦФ
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
Уругвай
1
Серхио Рочет
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
11
Факундо Пельистри
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Гана
23
Абдул Нурудин
ВР
12
Ибраим Данлад
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
15
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Александер Джику
ЦЗ
3
Тарик Лэмпти
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
13
Даниэль Барни
ЛВ
15
Элиша Овусу
ОП
8
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
7
Иссахаку Фатаву
АП
24
Камаль Соуа
АП
11
Осман Букари
ПВ
11
Антуан Семеньо
ЦФ
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
12
Себастьян Соса
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
21
Факундо Торрес
ЛВ
14
Лукас Торрейра
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
5
Матиас Весино
ЦП
7
Николас де ла Крус
АП
19
Агустин Каноббио
ПВ
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Зиги
17
Баба
18
Амарти
6
Салису
2
Сейду
21
Самед
5
Парти
10
Айю
20
Кудус
19
Уильямс
9
Айю
4-3-1-2
1
Рочет
13
Варела
2
Хименес
19
Коатес
16
Оливера
8
Вальверде
6
Бентанкур
10
Де Арраскаэта
11
Пельистри
9
Нуньес
9
Суарес
21
Самед
8
Кьерех
8
Кьерех
21
Самед
20
Кудус
7
Фатаву
7
Фатаву
20
Кудус
9
Айю
22
Сулемана
22
Сулемана
9
Айю
10
Айю
11
Букари
11
Букари
10
Айю
19
Уильямс
11
Семеньо
11
Семеньо
19
Уильямс
6
Бентанкур
5
Весино
5
Весино
6
Бентанкур
11
Пельистри
7
де ла Крус
7
де ла Крус
11
Пельистри
9
Нуньес
19
Каноббио
19
Каноббио
9
Нуньес
9
Суарес
21
Кавани
21
Кавани
9
Суарес
10
Де Арраскаэта
18
Гомес
18
Гомес
10
Де Арраскаэта
Остались в запасе
Гана
Уругвай
15
Элиша Овусу
ОП
23
Абдул Нурудин
ВР
12
Ибраим Данлад
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
15
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Александер Джику
ЦЗ
3
Тарик Лэмпти
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
24
Камаль Соуа
АП
13
Даниэль Барни
ЛВ
23
Фернандо Муслера
ВР
12
Себастьян Соса
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
14
Лукас Торрейра
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
21
Факундо Торрес
ЛВ
Главный тренер
Диего Алонсо
Остались в запасе
15
Элиша Овусу
ОП
23
Абдул Нурудин
ВР
12
Ибраим Данлад
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
15
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Александер Джику
ЦЗ
3
Тарик Лэмпти
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
24
Камаль Соуа
АП
13
Даниэль Барни
ЛВ
Остались в запасе
23
Фернандо Муслера
ВР
12
Себастьян Соса
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
14
Лукас Торрейра
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
21
Факундо Торрес
ЛВ
Главный тренер
Диего Алонсо
Статистика матча Гана - Уругвай
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Информация о матче
Стадион:
Аль Жануб
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