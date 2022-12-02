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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Камерун - Бразилия
Камерун - Бразилия: обзор матча 02 декабря 2022
Камерун
02.12.2022, пятница, 22:00
Чемпионат мира, группа G, 3 тур
1 : 0
Завершен
Бразилия
90+2'
В. Абубакар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Камерун - Бразилия
Вторая желтая
В. Абубакар
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
В. Абубакар
Пас отдал
Ж. Нгом Мбекели
90'
+2
Замена
Ж. Нгом Мбекели
️️️️
М. Нгамале
86'
85'
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
Желтая карточка
В. Абубакар
81'
79'
Замена
Рафинья
️️️️
Антони
Замена
О. Нтчам
️️️️
П. Кунде
68'
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
Б. Мбемо
64'
64'
Замена
Педро
️️️️
Г. Жезус
55'
Замена
Б. Гимарайнс
️️️️
Фред
55'
Замена
Э. Рибейро
️️️️
Родриго
54'
Замена
Маркиньос
️️️️
А. Теллес
52'
Травма
А. Теллес
Желтая карточка
К. Фай
32'
Желтая карточка
П. Кунде
28'
7'
Желтая карточка
Э. Милитао
Желтая карточка
Н. Толо
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камерун
16
Девис Эпасси
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
4
Кристофер Ву
ЦЗ
24
Энсо Эбосс
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ПЗ
19
Муми Нгамале
ЛВ
15
Пьер Кунде
ОП
8
Франк Ангисса
ЦП
10
Брайан Мбемо
ПП
10
Венсан Абубакар
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
6
Алекс Теллес
ЛЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
14
Бремер
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
22
Габриэл Мартинелли
ЛП
17
Фабиньо
ОП
8
Фред
ЦП
19
Антони
ПВ
10
Родриго
ПВ
18
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Камерун
23
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
17
Оливье Мбайзо
ПЗ
2
Жером Нгом Мбекели
ЛВ
14
Самуэль Гуэ
ОП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
7
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
14
Оливье Нтчам
ЦП
11
Кристиан Бассогог
ПП
26
Суаибу Мару
ЦФ
12
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Бразилия
1
Алиссон
ВР
12
Вевертон
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
10
Рафинья
ПВ
19
Педро
ЦФ
9
Ришарлисон
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Эпасси
5
Толо
4
Ву
24
Эбосс
19
Фай
15
Кунде
8
Ангисса
10
Мбемо
19
Нгамале
13
Чупо-Мотинг
10
Абубакар
4-1-2-2-1
23
Эдерсон
13
Алвес
2
Милитао
14
Бремер
6
Теллес
17
Фабиньо
8
Фред
22
Мартинелли
10
Родриго
19
Антони
18
Жезус
15
Кунде
14
Нтчам
14
Нтчам
15
Кунде
19
Нгамале
2
Нгом Мбекели
2
Нгом Мбекели
19
Нгамале
10
Мбемо
12
Экамби
12
Экамби
10
Мбемо
6
Теллес
4
Маркиньос
4
Маркиньос
6
Теллес
10
Родриго
22
Рибейро
22
Рибейро
10
Родриго
8
Фред
8
Гимарайнс
8
Гимарайнс
8
Фред
19
Антони
10
Рафинья
10
Рафинья
19
Антони
18
Жезус
19
Педро
19
Педро
18
Жезус
Остались в запасе
Камерун
Бразилия
23
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
17
Оливье Мбайзо
ПЗ
14
Самуэль Гуэ
ОП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
7
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
11
Кристиан Бассогог
ПП
26
Суаибу Мару
ЦФ
9
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
1
Алиссон
ВР
12
Вевертон
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
20
Лукас Пакета
АП
7
Винисиус
ЛВ
9
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
23
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
17
Оливье Мбайзо
ПЗ
14
Самуэль Гуэ
ОП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
7
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
11
Кристиан Бассогог
ПП
26
Суаибу Мару
ЦФ
9
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Остались в запасе
1
Алиссон
ВР
12
Вевертон
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
20
Лукас Пакета
АП
7
Винисиус
ЛВ
9
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Камерун - Бразилия
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Информация о матче
Главный судья:
Исмаил Эльфат
(Остин)
Стадион:
Лусаил Иконик
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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