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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - ПАС
Панетоликос - ПАС: обзор матча 20 января 2023
Панетоликос
20.01.2023, пятница, 21:30
Греция. Суперлига, 19 тур
1 : 1
Завершен
ПАС
90'
Р. Эррамуспе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панетоликос - ПАС
90'
ГОЛ! 0:1!
Р. Эррамуспе
Замена
И. Хадзитеодоридис
️️️️
Л. Шенгелия
88'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Н. Карелис
81'
81'
Замена
А. Стамателопулос
️️️️
К. Балан
Замена
Я. Бузукис
️️️️
Д. Коловос
72'
71'
Замена
С. Нинис
️️️️
Д. Ринстра
69'
Желтая карточка
Р. Эррамуспе
67'
Желтая карточка
Ф. Хино
Замена
Й. Мартенссон
️️️️
С. Младен
46'
Желтая карточка
С. Младен
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
99
Яннис Анестис
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
22
Димитриос Коловос
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
20
Хорхе Диас
ПВ
80
Николас Карелис
ЦФ
25
Джонатан Морси
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ПАС
16
Панайотис Цинтотас
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
13
Федерико Хино
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
91
Клаудиу Балан
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Панетоликос
32
Антонис Стергиакис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
17
Йохан Мартенссон
ОП
24
Ангелос Цингарас
ОП
6
Ivan Varone
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
45
Жоау Педру
ЦФ
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
12
Луис Познански
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
11
Сотирис Нинис
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
3-2-2-1-2
99
Анестис
47
Малис
5
Младен
4
Ларссон
3
Хухумис
54
Лиавас
22
Коловос
27
Шенгелия
20
Диас
25
Морси
80
Карелис
3-3-2-1-1
16
Цинтотас
77
Киакос
6
Пантелакис
5
Эррамуспе
30
Сория
6
Карахалиос
3
Пилиос
13
Хино
23
Ринстра
14
Памлидис
91
Балан
27
Шенгелия
12
Хадзитеодоридис
12
Хадзитеодоридис
27
Шенгелия
5
Младен
17
Мартенссон
17
Мартенссон
5
Младен
22
Коловос
8
Бузукис
8
Бузукис
22
Коловос
80
Карелис
45
Педру
45
Педру
80
Карелис
23
Ринстра
11
Нинис
11
Нинис
23
Ринстра
91
Балан
16
Стамателопулос
16
Стамателопулос
91
Балан
Остались в запасе
Панетоликос
ПАС
32
Антонис Стергиакис
ВР
24
Ангелос Цингарас
ОП
6
Ivan Varone
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
31
Василиос Атанасиу
ВР
12
Луис Познански
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
8
Панайотис Цимас
АП
11
Александрос Лолис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
32
Антонис Стергиакис
ВР
24
Ангелос Цингарас
ОП
6
Ivan Varone
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
Остались в запасе
31
Василиос Атанасиу
ВР
12
Луис Познански
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
8
Панайотис Цимас
АП
11
Александрос Лолис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча Панетоликос - ПАС
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
Панетолику
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Панетоликос
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«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
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У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
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Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
2023.10.20 23:16
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
2025.06.22 11:53
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
2024.07.30 17:29
3
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
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2
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2
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
2020.01.05 17:55
7
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2023.10.29 23:52
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
2023.10.20 23:16
Лодыгин провел в чемпионате Греции пятый сухой матч подряд
2021.03.21 00:50
6
Лодыгин вернулся в чемпионат Греции. Он считает себя одним из трех лучших вратарей России
2021.01.20 20:50
7
Экс-форвард сборной Греции Атанасиадис прибыл на сбор «Крыльев Советов»
2020.01.20 22:17
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