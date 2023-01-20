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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Арука - Портимоненси
Арука - Портимоненси: обзор матча 20 января 2023
Арука
20.01.2023, пятница, 22:00
Португалия. Примейра, 17 тур
4 : 0
Завершен
Портимоненси
6'
О. Даббаг
32'
А. Руис
76'
О. Даббаг
79'
Б. Мичел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арука - Портимоненси
Замена
Веверсон
️️️️
Куарежма
88'
Замена
П. Морейра
️️️️
О. Даббаг
87'
Замена
Б. Маркес
️️️️
И. Соро
87'
Замена
О. Бускетс
️️️️
А. Руис
81'
ГОЛ! 4:0!
Б. Мичел
79'
ГОЛ! 3:0!
О. Даббаг
Пас отдал
Т. Эшгайю
76'
74'
Замена
Э. Жоку
️️️️
L.
74'
Замена
Р. Гомеш
️️️️
Клисман
74'
Замена
Я. Кариелло
️️️️
В. Жуниор
Замена
Б. Мичел
️️️️
Арсениу
74'
65'
Вторая желтая
М. Сек
62'
Замена
R. Matos
️️️️
Б. Рочес
49'
Желтая карточка
З. Уаттара
46'
Замена
З. Уаттара
️️️️
П. Эштрела
34'
Желтая карточка
Педрао
ГОЛ! 2:0!
А. Руис
Пас отдал
Арсениу
32'
27'
Желтая карточка
М. Сек
13'
Желтая карточка
L.
ГОЛ! 1:0!
О. Даббаг
Пас отдал
А. Руис
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
6
Куарежма
ЛЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ПЗ
11
Антони
ЛВ
19
Исмаила Соро
ЦП
10
Алан Руис
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
8
Арсениу
ПВ
98
Одай Даббаг
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
44
Педрао
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
44
Мохамед Диаби
ОП
20
Паулу Эштрела
ЦП
20
Клисман
ЦП
93
Велинтон Жуниор
ПВ
35
Брайан Рочес
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Арука
1
Жоау Валиду
ВР
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
14
Ориоль Бускетс
ОП
20
Педру Морейра
ЦП
17
Яв Мозес
ЦП
26
Веверсон
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
Портимоненси
1
Матеус
ВР
24
Зие Уаттара
ПЗ
70
Руй Гомеш
ЛВ
28
Энрике Жоку
ОП
21
Педру Са
ОП
17
Ricardo Matos
ЦП
30
Yong-hak Kim
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
99
Яго Кариелло
ЦФ
4-2-3-1
12
де Арруабаррена
6
Куарежма
13
Бассо
44
Галович
28
Эшгайю
19
Соро
10
Руис
11
Антони
2
Силла
8
Арсениу
98
Даббаг
4-1-2-1-2
23
Накамура
18
Муфи
44
Релваш
24
Сек
44
Педрао
44
Диаби
20
Эштрела
20
Клисман
93
Жуниор
20
35
Рочес
10
Руис
14
Бускетс
14
Бускетс
10
Руис
98
Даббаг
20
Педру Морейра
20
Педру Морейра
98
Даббаг
8
Арсениу
91
Мичел
91
Мичел
8
Арсениу
6
Куарежма
26
Веверсон
26
Веверсон
6
Куарежма
19
Соро
9
Маркес
9
Маркес
19
Соро
20
Эштрела
24
Уаттара
24
Уаттара
20
Эштрела
20
28
Жоку
28
Жоку
20
35
Рочес
17
17
35
Рочес
20
Клисман
70
Гомеш
70
Гомеш
20
Клисман
93
Жуниор
99
Кариелло
99
Кариелло
93
Жуниор
Остались в запасе
Арука
Портимоненси
1
Жоау Валиду
ВР
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
17
Яв Мозес
ЦП
Главный тренер
Лито Видигаль
1
Матеус
ВР
21
Педру Са
ОП
30
Yong-hak Kim
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
1
Жоау Валиду
ВР
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
17
Яв Мозес
ЦП
Остались в запасе
1
Матеус
ВР
21
Педру Са
ОП
30
Yong-hak Kim
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Арука - Портимоненси
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Мунисипал де Арука
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