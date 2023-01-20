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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - Волендам
Экселсиор - Волендам: обзор матча 20 января 2023
Экселсиор
20.01.2023, пятница, 22:00
Голландия. Эредивизие, 17 тур
2 : 0
Завершен
Волендам
18'
Д. Мирани (АГ)
80'
М. Азаркан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Экселсиор - Волендам
Замена
Н. Аграфиотис
️️️️
Р. Харчуш
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
М. Азаркан
Пас отдал
П. Коопмейнерс
80'
80'
Замена
А. Дуири
️️️️
Б. Бенамар
Замена
П. Коопмейнерс
️️️️
А. Файн
77'
Замена
М. Авуджа
️️️️
К. Дриух
77'
Желтая карточка
Р. Эль-Яакуби
76'
71'
Замена
Х. Верман
️️️️
Б. Улд-Чих
71'
Замена
Д. ван Мегем
️️️️
Д. Мирани
68'
Желтая карточка
Б. Плат
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Мирани
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
29
Адриан Файн
ОП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
24
Куаиб Дриух
ПВ
27
Реда Харчуш
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Волендам
1
Филип Станкович
ВР
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
2
Дерри Джон Маркин
ЦЗ
4
Хавьер Мбуямба
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
8
Флоран Да Силва
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
ЦП
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
20
Паскаль Куйпер
ВР
15
Максим Авуджа
ЦЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
24
Джошуа Эйдженраам
ОП
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
Волендам
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
5
Дин Джеймс
ЦЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
6
Калвин Твигт
ЦП
73
Валид Улд-Чих
ЦП
37
Joey Antonioli
ЦП
7
Дэрил ван Мегем
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
4-1-1-3-1
1
ван Гассел
24
Тджо-А-Он
16
Ньюпорт
32
Эль-Яакуби
2
Хореманс
29
Файн
24
Гаудмейн
6
Бас
17
Азаркан
24
Дриух
27
Харчуш
3-3-2-2
1
Станкович
4
Плат
2
Джон Маркин
4
Мбуямба
5
Бенамар
6
Эйтинг
4
Мирани
8
Да Силва
11
Ористанио
21
Мюрен
77
Улд-Чих
24
Дриух
15
Авуджа
15
Авуджа
24
Дриух
29
Файн
6
Коопмейнерс
6
Коопмейнерс
29
Файн
27
Харчуш
25
Аграфиотис
25
Аграфиотис
27
Харчуш
5
Бенамар
16
Дуири
16
Дуири
5
Бенамар
4
Мирани
7
ван Мегем
7
ван Мегем
4
Мирани
77
Улд-Чих
9
Верман
9
Верман
77
Улд-Чих
Остались в запасе
Экселсиор
Волендам
18
Норберт Алблас
ВР
20
Паскаль Куйпер
ВР
34
Серано Сеймор
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
24
Джошуа Эйдженраам
ОП
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
5
Дин Джеймс
ЦЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
6
Калвин Твигт
ЦП
73
Валид Улд-Чих
ЦП
37
Joey Antonioli
ЦП
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
Главный тренер
Вим Йонк
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
20
Паскаль Куйпер
ВР
34
Серано Сеймор
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
24
Джошуа Эйдженраам
ОП
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Остались в запасе
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
5
Дин Джеймс
ЦЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
6
Калвин Твигт
ЦП
73
Валид Улд-Чих
ЦП
37
Joey Antonioli
ЦП
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Вим Йонк
Статистика матча Экселсиор - Волендам
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Информация о матче
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