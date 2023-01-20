Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Сельта
Мальорка - Сельта: обзор матча 20 января 2023
Мальорка
20.01.2023, пятница, 23:00
Испания. Примера, 18 тур
1 : 0
Завершен
Сельта
59'
Д. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Сельта
Желтая карточка
Д. Родригес
90'
+6
90'
Желтая карточка
О. Родригес
87'
Желтая карточка
Д. Айду
87'
Замена
Р. Тапиа
️️️️
О. Мингеса
Замена
Абдон
️️️️
В. Мурики
85'
Замена
Х. Копете
️️️️
М. Настасич
77'
Желтая карточка
П. Райкович
76'
76'
Замена
Х. Галан
️️️️
Ф. Серви
68'
Замена
К. Перес
️️️️
У. Мальо
67'
Замена
О. Родригес
️️️️
Л. де ла Торре
67'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Й. Ларсен
ГОЛ! 1:0!
Д. Родригес
Пас отдал
П. Маффео
59'
Замена
К. Гренье
️️️️
И. Баба
46'
Замена
Т. Кадевере
️️️️
А. Ндиайе
46'
Желтая карточка
И. Баба
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
14
Иддрису Баба
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
14
Дани Родригес
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Сельта
1
Агустин Маркесин
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
9
Анхель
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
22
Хави Галан
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
23
Карлес Перес
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Райкович
24
Вальент
21
Раильо
22
Настасич
24
Коста
24
Маффео
14
Баба
16
Руис де Галаррета
21
Ндиайе
14
Родригес
19
Мурики
4-3-3
1
Маркесин
22
Мальо
14
Нуньес
30
Мингеса
4
Айду
17
де ла Торре
8
Бельтран
10
Вейга
10
Аспас
22
Ларсен
10
Серви
22
Настасич
3
Копете
3
Копете
22
Настасич
14
Баба
19
Гренье
19
Гренье
14
Баба
21
Ндиайе
9
Кадевере
9
Кадевере
21
Ндиайе
19
Мурики
9
Абдон
9
Абдон
19
Мурики
10
Серви
22
Галан
22
Галан
10
Серви
30
Мингеса
13
Тапиа
13
Тапиа
30
Мингеса
17
де ла Торре
14
Родригес
14
Родригес
17
де ла Торре
22
Мальо
23
Перес
23
Перес
22
Мальо
22
Ларсен
9
Пасьенса
9
Пасьенса
22
Ларсен
Остались в запасе
Мальорка
Сельта
13
Лео Роман
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
25
Иван Вильяр
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Мальорка - Сельта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Новости команд
Все
Мальорка
Сельта
«Сельта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:30
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
22 ноября
1
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
«Леванте» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Сельта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:30
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
22 ноября
1
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+