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Расписание матчей
Франция. Кубок
Марсель - Ренн
Марсель - Ренн: обзор матча 20 января 2023
Марсель
20.01.2023, пятница, 23:10
Франция. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Ренн
59'
М. Гендузи
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Марсель - Ренн
Замена
П. Гуйе
️️️️
Ж. Верету
89'
78'
Замена
Л. Ассиньон
️️️️
Д. Дуэ
73'
Желтая карточка
Х. Траоре
70'
Замена
Ж. Доку
️️️️
Б. Бурижо
70'
Замена
Б. Сантамария
️️️️
К. Ву
70'
Замена
К. Сулемана
️️️️
Л. Майер
Замена
Ч. Мбемба
️️️️
Л. Балерди
62'
Замена
Б. Дьенг
️️️️
А. Санчес
62'
ГОЛ! 1:0!
М. Гендузи
Пас отдал
Ж. Верету
59'
Желтая карточка
Л. Балерди
45'
+1
8'
Желтая карточка
К. Ву
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
28
Бартуг Элмаз
ОП
10
Димитри Пайет
АП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
77
Франсуа Режис Муг
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
11
Жереми Доку
ЦФ
4-3-2-1
13
Лопес
17
Тавареш
2
Жиго
26
Балерди
23
Колашинац
21
Ронжье
17
Верету
6
Гендузи
17
Малиновский
7
Ундер
4
Санчес
3-3-2-1-1
80
Алемдар
6
Родон
3
Ву
3
Теате
14
Траоре
18
Угочукву
3
Трюффер
14
Майер
27
Бурижо
14
Дуэ
9
Гуири
26
Балерди
99
Мбемба
99
Мбемба
26
Балерди
17
Верету
18
Гуйе
18
Гуйе
17
Верету
4
Санчес
9
Дьенг
9
Дьенг
4
Санчес
14
Дуэ
22
Ассиньон
22
Ассиньон
14
Дуэ
3
Ву
7
Сантамария
7
Сантамария
3
Ву
14
Майер
7
Сулемана
7
Сулемана
14
Майер
27
Бурижо
11
Доку
11
Доку
27
Бурижо
Остались в запасе
Марсель
Ренн
10
Димитри Пайет
АП
36
Рубен Бланко
ВР
28
Бартуг Элмаз
ОП
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
77
Франсуа Режис Муг
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
1
Ромэйн Салин
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
10
Димитри Пайет
АП
36
Рубен Бланко
ВР
28
Бартуг Элмаз
ОП
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
77
Франсуа Режис Муг
ЦФ
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Марсель - Ренн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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