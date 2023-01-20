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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Халл Сити
Шеффилд Юнайтед - Халл Сити: обзор матча 20 января 2023
Шеффилд Юнайтед
20.01.2023, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 28 тур
1 : 0
Завершен
Халл Сити
4'
Д. Джеббисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Халл Сити
90'
+1
Желтая карточка
А. Коннолли
Желтая карточка
Д. Богль
90'
+1
88'
Замена
Т. Смит
️️️️
С. Кристи
Желтая карточка
О. МакБарни
85'
84'
Красная карточка
Б. Тетти
Желтая карточка
Д. Робинсон
83'
Замена
О. МакБарни
️️️️
И. Ндиайе
81'
Замена
К. Бешам
️️️️
С. Берге
80'
Замена
Б. Шарп
️️️️
Д. Джеббисон
71'
70'
Замена
К. Элдер
️️️️
Д. Гривз
Замена
Б. Осборн
️️️️
Т. Дойл
70'
63'
Замена
О. Туфан
️️️️
Л. Койл
62'
Замена
Р. Лонгман
️️️️
Р. Слатер
62'
Замена
Б. Тетти
️️️️
Г. Доэрти
57'
Желтая карточка
О. Эступиньян
Желтая карточка
О. Норвуд
35'
Желтая карточка
Т. Дойл
20'
Желтая карточка
А. Ахмедходжич
11'
ГОЛ! 1:0!
Д. Джеббисон
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
3
Макс Лоу
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Реган Слатер
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
48
Исмаила Кулибали
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Халл Сити
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
20
Каллум Элдер
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
3-3-3-1
25
Фодеринхэм
14
Робинсон
15
Ахмедходжич
15
Иган
3
Лоу
16
Берге
2
Богль
7
Ндиайе
20
Дойл
10
Норвуд
29
Джеббисон
3-3-2-2
13
Ингрэм
3
Гривз
5
Джонс
15
МакЛафлин
2
Койл
27
Слатер
29
Кристи
14
Сери
5
Доэрти
19
Эступиньян
10
Коннолли
16
Берге
6
Бешам
6
Бешам
16
Берге
20
Дойл
23
Осборн
23
Осборн
20
Дойл
7
Ндиайе
9
МакБарни
9
МакБарни
7
Ндиайе
29
Джеббисон
14
Шарп
14
Шарп
29
Джеббисон
3
Гривз
20
Элдер
20
Элдер
3
Гривз
2
Койл
11
Туфан
11
Туфан
2
Койл
27
Слатер
47
Лонгман
47
Лонгман
27
Слатер
5
Доэрти
30
Тетти
30
Тетти
5
Доэрти
29
Кристи
29
Смит
29
Смит
29
Кристи
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Халл Сити
17
Адам Дэвис
ВР
24
Джеймс Макэйти
АП
48
Исмаила Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
18
Райан Вудс
ЦП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
24
Джеймс Макэйти
АП
48
Исмаила Кулибали
ЦФ
Остались в запасе
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
18
Райан Вудс
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Халл Сити
6
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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