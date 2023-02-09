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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Урарту - Зенит
Урарту - Зенит: обзор матча 09 февраля 2023
Урарту
09.02.2023, четверг, 16:00
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Зенит
63'
А. Сутормин
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Урарту - Зенит
80'
Замена
И. Кирш
️️️️
Д. Шайхтдинов
75'
Замена
В. Саусь
️️️️
А. Барановский
63'
ГОЛ! 0:1!
А. Сутормин
46'
Замена
А. Белохонов
️️️️
М. Кассьерра
46'
Замена
Д. Шайхтдинов
️️️️
Д. Круговой
Начало матча
Статистика матча Урарту - Зенит
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Урарту
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Урарту
- : -
28.11.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Сюник
1 : 2
21.11.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Урарту
0 : 0
08.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Сардарапат
0 : 0
22.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Урарту
5 : 2
17.10.2026
Ван
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Стадион:
Аль-Мактум
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